遏社區大爆發 港府須全方位控疫

本港疫情有失控勢頭，本地感染個案持續上升，涉及的地區和行業不斷擴大，而源頭不明個案繼續急增，意味隱形病人仍在社區播毒。當前控疫難度增，港府應全方位着手，如認真考慮大型活動防疫是否足夠，可否暫緩月底停用駿洋邨檢疫中心，並擴大病毒檢測量，刻不容緩。

遍及多區多行業 多宗源頭未明

昨天有38宗確診，本地感染便佔了30宗，其中17宗與之前多個感染群組有關，另有13宗源頭未明。今次疫情非常嚴峻，過去8天累計有211宗確診，當中143宗（68%）屬本地感染，其中41宗源頭不明，令當局難以追蹤圍堵。連衞生防護中心傳染病處主任張竹君也坦言，以現時形勢來看，疫情不易停下來，並有點失控勢頭，因感染個案遍及多個社區，涵蓋各行各業，如食肆、安老院、學校、補習社、化粧店、公共屋邨，憂慮個案以幾何級數增長。

本港出現社區爆發，專家歸咎於市民抗疫疲勞。大家經過近半年努力，眼見6月底疫情漸趨受控，限聚令又放寬，對防疫開始鬆懈，部分食肆沒跟足防疫要求，也有個別市民外出時不戴口罩，怎料病毒基因已出現變異，變得更具傳染性。港大醫學院院長梁卓偉指病毒變異後，除了潛伏期逾14天，傳播力亦增加，1名病人最多可傳染4人。

政府在處理今次疫情也有歎慢板之嫌，例如水泉澳邨出現12人確診，源頭不明，當局沒有即時將居民撤走隔離或封邨，相信與檢疫中心不足有關，亦擔心此舉會引起公眾不安而挫損經濟，以致不少居民自行遷出避疫，不排除部分帶菌者可能進入另一社區播毒，令病毒更難堵截。

為免疫情進一步惡化，港府須全方位遏疫，除收緊限聚令，亦應考慮大型活動防疫措施是否足夠，作出審慎建議，例如過往數據顯示書展有逾100萬人參加，主辦當局表示會做足防疫措施，並會因應情況作出即時應變，但仍引起很大關注。

防疫中心恐不足 盡快加強檢測

政府亦應檢討現時檢疫中心容量，是否足以應對不斷增加與確診者有密切接觸者。港府早前決定月底會把駿洋邨歸還房署，消毒後編配給上樓人士，但隨着再爆疫，撇除駿洋邨，餘下3個檢疫中心僅餘10個單位可用，就算竹篙灣檢疫中心月底投入服務，容量亦僅及駿洋邨3成。港府目前須認真再考慮，是否推遲交還駿洋邨，以解控疫燃眉之急，並對受影響準公屋戶，再發放津貼賠償。

與此同時，我們一再呼籲須盡快擴大病毒檢測量。港大微生物學系講座教授袁國勇亦促當局放寬檢測程序，容許病徵輕微人士可到政府診所進行檢測。若政府檢測能力不足，應與私營醫療機構合作，擴大檢測規模，才能及早發現、隔離和治療隱形病人。

香港與全球多國一樣，正面對嚴格控疫令經濟活動停擺，但稍為放寬措施疫情卻爆升的兩難局面，如何在經濟和控疫之間取得平衡，拿揑得好是相當困難，須因應實際情況適時精準加招，以免疫情一發不可收拾。

責任編輯：賴偉雄