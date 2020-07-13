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屈臣氏電子商店 折上折日日有驚喜

行政人員版 04:00 2020/07/13

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2020年話咁快就過咗一半，平日返工辛苦，黛安都想獎勵下自己。收到公關姊妹報料，原來屈臣氏電子商店由即日起至星期日（19日），將會精選多個來自P&G、Unilever、GSK、Shiseido等品牌嘅個人護理同護膚產品，仲有折上折優惠！

今次做優惠嘅產品夠晒齊全，好似個人護理專區，就有多個品牌旗艦店選擇，好似Colgate所有產品88折；買夠5支指定牙膏，仲送維他低糖檸檬茶、李錦記特級蠔油等；而P&G買指定產品滿$250，就送$35電子現金券；Unilever買滿$99，即減$15.至於美肌護膚專區亦有著名品牌Shiseido，所有產品仲有85折優惠，好抵啊。

另外，明天（14日）起，屈臣氏電子商店仲有1日1驚喜限時快閃優惠，每日精選指定品牌產品瘋狂勁減，好似頭兩日Colgate原價$69.9嘅奇迹修護煥齦緊緻牙膏，快閃優惠價只需$50一支；星期三（15日）GSK所有產品亦有85折等，想掃平貨，記住密切留意屈臣氏電子商店www.watsons.com.hk每日公布詳情喇！

本文轉載自《晴報

易賞錢會員更可選用網購店取2小時送貨服務，於近45間屈臣氏分店免費取貨。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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