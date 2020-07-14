疫情下如何繼續做進出口小生意？很多小老闆就是靠靈活。之前一般是靠人肉帶貨的差價，或個別外國牌子在中國的稀有。但現在疫情基本上絕了人肉帶貨這條路，有位在日本的朋友，就直接安排集齊各種好賣物資，安排物流飛機運送。

另外，就是原本小商場的轉型，近年轉型得最明顯，是深圳的華強北路。以前，大家都知道這裏是買手機熱門點，有各種數碼城，基本上全中國手機行情就看這裏。但這一兩年，你再去的話，會發現它已變成美粧城，數碼產品舖位不見了，大部分變為賣化粧品、護膚、美顏、美白用品。

歷史原因是畢竟是深圳，過往商品來源，就靠從香港帶水貨過來，可知每天出入多少人多少次，才能供應這個面向全中國的批發天堂。這一年，人民幣港幣滙率貼近，差價優勢漸弱，再來疫情，基本上沒水貨帶過來，這裏就只能轉變入貨源，繼續做其全國分銷中心。

店主說，現在來入貨到分銷的產業鏈很成熟。有買手大批選貨入貨，一有最新到貨，立即入，當天拍攝產品照，然後淘寶店上架銷賣。亦有美妝網紅直接帶埋器材到這裏直播。這和廣州的白馬商城賣韓風及其他最新時裝的據點及運作近似，就是基本由最早的廠家製作（衣飾方面靠抄襲最新話題款式，廣州周邊是製衣密集區），齊集這些批發中心，再賣給來入貨的全國買手做批發。

是真貨嗎？為了不做差華強北的名聲，大家都盡量留意入正貨，但也會有入錯的，或有商人立心不良，還是少不了正貨假貨混着賣。

就如義烏供應全中國乃至全世界的小商品，想一下，某些商城原來供應全中國大部分的美妝品或潮流成衣，也相當有意思。