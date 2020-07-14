打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住 副刊版 2020/07/14 分享： 香港玩電子競技的人甚眾，大阪市浪速區被稱為是御宅族聖地的日本橋，7月剛落成日本首間電子競技（e-sports，以下簡稱電競）的專門酒店「esports hotel e-ZONe～電腦空間～」，其氣氛配 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 2020/07/11 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 2020/07/10 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 2020/07/07 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 2020/07/06 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 2020/07/04 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 日本 酒店 遊戲 住宿 電競 大阪 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入