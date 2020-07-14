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打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住

副刊版 2020/07/14

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香港玩電子競技的人甚眾，大阪市浪速區被稱為是御宅族聖地的日本橋，7月剛落成日本首間電子競技（e-sports，以下簡稱電競）的專門酒店「esports hotel e-ZONe～電腦空間～」，其氣氛配

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欄名 : 旅事通

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