馬斯克是喬布斯「接班人」？ 勿亂寫歷史

本欄曾說馬斯克的Tesla，得名於19世紀的Nikola Tesla，但非馬斯克本人命名，他入股時兩位創辦人已改名，紀念這位影響後世的人。另一公司Apple，坊間常有流傳指公司的「蘋果」標誌，同樣向歷史名人致敬-有「電腦之父」之稱的艾倫．圖靈（Alan Turing），他被指吃了毒蘋果自殺，所以標誌是咬了一口的蘋果。

幻想總是浪漫，事實卻非如此。咬了一口，因為設計比例上令人知道是蘋果，而不是車厘子，如果沒有這一口，蘋果看起來便和車厘子差不多。

如果說蘋果同車厘子相似，那麼Tesla像Apple嗎？人說Tesla開啟電動車市場，模式顛覆創新，可視為汽車界「蘋果」，亦有輿論形容馬斯克是已故蘋果創辦人喬布斯領路世界科技的「接班人」，指他們共通點是對自己產品執着，面對世人不解與嘲笑時，堅忍以求笑到最後的是自己。

同是管理「暴君」 商業操作大不同

兩人同是管理上的「暴君」，從創新角度看，亦如出一轍。喬布斯約40年前用Apple電腦點燃「矽谷之火」，Microsoft、Amazon、Google及Facebook等相繼接過火把，喬布斯再以iPhone照亮世界。但喬布斯與蓋茨、朱克伯格等有分別，其他人搭建了互聯網基建及應用，專心打造網上新世界。

喬布斯和馬斯克都是其他領域的創新者，馬斯克最初也曾創立互聯網支付X. com，即後來PayPal，賺到第一桶金就華麗轉身去實踐夢想，沒有留在虛擬互聯網世界，而是造火箭探索現實宇宙，又搞電動車、太陽能。喬布斯就貼心些，賣我們每天觸摸到的東西，MacBook、iPod、iPhone……兩人的創新是對傳統行業的顛覆，找準一個行業然後重新建立遊戲規則。

市場不缺手機，iPhone卻帶領新方向；汽車周街有，Tesla是首家量產電動車，駛向全世界；火箭，大國常發射，SpaceX專搞可回收火箭，降低太空探索成本，目標是之後上太空，人人要找他。

但從商業操作看，兩人卻不同。第一代iPhone，憑藉顛覆性多點觸控屏幕，被稱為「最昂貴手機」。頂級配置給用戶極致體驗，賣最貴賺最高利潤，是喬布斯生意之道。馬斯克的商業哲學，卻以便宜吸引人用其獨特產品，只要產品需求大。Space X獵鷹9號後期發射成本約6千萬美元，低於市場，火箭回收技術日趨成熟，成本一降再降，推動了國際商用火箭發射更便宜。Tesla第一代Model S走的是高端路綫，隨後Model X已降價，Model 3賣到5萬美元以下。蛋糕大了，成本低了，可賣親民點令大眾享受環保駕駛，蛋糕於是又大。

都是賣生活方式，兩人選擇的路迥然不同。有人說喬布斯所以為大師，在於賣產品體驗和市場營銷，電腦、移動通訊產品衝擊市場感官。馬斯克反其道而行，通過在最不酷的底層技術塑造競爭力，像鑽營電能、太陽能，提供並引領下一個時代的資源及市場，十年磨一劍，而非蘋果式經常換產品。

不過，當人將馬斯克捧為神，尤其今天他身家已超越巴菲特之際，我覺得可切入另一角度思考。SpaceX號稱是挑戰者，但實際仍只是火箭回收重用技術開發者，是傳統航天技術的整合者之一，未來能否發展還得看政府，事實上SpaceX因為拿到美國太空總署NASA 16億美元合約，才能生存下去。至於馬斯克，有生之年能否上到火星是未知數，莫說做第一代「火星人」。冷戰結束後NASA欠經費，私人機構如SpaceX才有機會參與，獲重點資助研究。

同樣地，Tesla的成功得益於政府對潔淨能源技術的出資和政治支持。Tesla的鋰電池是上世紀政府資助產物的演化，公司亦很大程度上受益於聯邦政府和州的資助、擔保貸款、稅務優惠。

Musk解麝香 馬斯克有麝自然香？

如果人的氣質可用氣味形容，馬斯克大概是麝香，因為Musk這個字本意乃「麝香」，一種有興奮作用香料。有麝自然香，他將吹噓過的都一一實現，為世人帶來興奮。然而，媒體和市場愛將其捧為「改變歷史偉人」之類。就算馬斯克真是特立獨行的偉人，他所佔領的技術高地亦非其一己之力造就。

歷史書說，有一天，蘋果跌落牛頓頭上，啟發他發現萬有引力，但其實綜合史料，蘋果沒有跌落他頭上，而是從樹掉到地上。有時，歷史對偉人誇張放大了，歷史進程取決於一系列複雜因素，而非某人成就。我們應分析這些人賴以成功的背景及資源，不足和機會，而非讓歪曲的流行觀點，危及今天的市場、明天的發展，以及錯誤書寫未來的歷史。

▲ 馬斯克（圖）和已故蘋果創辦人喬布斯都是其獨特領域的創新者，但商業操作卻大不同，喬布斯生意之道是賣最貴賺最多，馬斯克則是以便宜招徠。（資料圖片）

▲ 馬斯克和已故蘋果創辦人喬布斯（圖）都是其獨特領域的創新者，但商業操作卻大不同，喬布斯生意之道是賣最貴賺最多，馬斯克則是以便宜招徠。（資料圖片）