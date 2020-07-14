「光復」「革命」口號 彰顯犯罪意圖？

人的恐懼，既可以源於無知或未知，但亦可能是因為害怕把自己所隱藏的意圖暴露於人前——就《港區維護國家安全法》而言，官員的解釋或許能教育公眾認識法律條文，而慢慢克服前者，卻無助解決後者。

事實上，就《港區國安法》正式實施的這兩星期看來，大部分「這樣會不會出事」、「那樣又會不會被捕」的質疑與提問，背後都好像離不開同一條核心問題，那就是：「我如何能繼續各種顛覆和分裂的勾當，而不會被捕和被告？」

既有人抱持如此心態，便難怪官員們連日來都不斷提醒香港人：不要以身試法。

口號3大說法 均危害國家安全

隱藏顛覆分裂意圖的最明顯例子，要數不少人質疑為何「光復香港，時代革命」口號，會跟危害國家安全有關，當中論據主要圍繞以下3點：

（1）「光復」一詞跟宣揚港獨無關，因抗爭者呼喊的只是要求「回復昔日香港」；

（2）「光復」一詞曾多次於反水貨客（如光復上水）活動用到，因此無關港獨；

（3）部分區議會參選人去年用此口號也沒被取消參選資格，故口號根本無問題。

關鍵之處，在於上述3個說法，其實同樣牽涉危害國家安全的犯罪意圖，並輔以對應的犯罪行為，因而干犯《港區國安法》——留意任何刑事罪行的成立，必須結合犯罪的「意圖」（mens rea）及「行為」（actus reus）：以此法律框架分析，則「光復香港」屬犯罪意圖，而「革命」乃所採取之手段，也就已包含構成刑事罪行的兩大基本元素。

再鑽深一個層次分析：那「光復香港」這句話本身，又如何展現危害國家安全的意圖？

冀擺脫中央管制 成「手足」公因數

首先，不論是「反水貨客」抑或所謂「回復昔日香港」的抗爭運動，當中的核心思想及信息均為「脫離內地對香港的干預」——反水貨客者高叫「光復」某地區時，常以仇恨言論呼喝內地人返回大陸去，亦強調「這裏是香港人的地方」。

其次，喊「光復香港，時代革命」的抗爭者，基本上從不與揮舞港英龍獅旗或港獨旗幟的人割席，更視彼此為同一夥，乃至以「手足」相稱——而他們之間的最大政治公因數，正正就是要擺脫中央對香港的管治。

雖然最終還要看法庭裁決，但上述「擺脫中央對香港管治」的意圖可謂十分明顯——那怕喊口號的人強調自己並非在搞港獨（即把香港從中國分裂出去），亦最低限度已涉及《港區國安法》的第20條第二款：「改變香港特別行政區的法律地位」這項罪行。

要留意，法院在判斷被告是否有犯罪意圖的時候，也會考慮「沒有明示」而有所「隱藏」的犯罪意圖。如近年為香港人熟悉的2016年年初二暴動案，法官便向陪審團闡明：「考慮被告意圖時，必須考慮被告做過或沒做過的行為、說過或沒說過的話，以及相關作為或不作為的影響……亦要考慮被告被控的罪行發生之前、期間、之後作出的行為。」

正因如此，法官不會亦不可能單憑被告說：「我這樣說並非表面的意思，也沒有相關意圖」，便會信納其一面之詞——而法院另一個解釋涉案人犯罪意圖之方法，就是參考日常用語，和一個字詞長久以來的用法。換言之，假如「光復」一詞普遍並且長期有「改變國家政權」之意思的話，則被告的「危害國家安全意圖」便足夠明顯。

「光復」古已有之 涉主權更替

只消隨便在網上搜尋一下，也知道「光復」二字「自古以來」，一直有「恢復原有領土或統治」之意——《晉書．桓溫傳》有「光復舊京，疆理華夏」；宋朝史料筆記《耆舊續聞》則有「光復丕基，邁文帝大橫之兆」；至清末章太炎的《革命軍序》更表明：「驅逐異族，謂之光復。今中國既滅亡于逆胡，所當謀者，光復也」——而如今喊「光復香港」的抗爭者，亦往往表明其「驅逐異族」的意圖，也就是要把中央的管治驅逐出去，並經已視內地人為異族了。

就算不引經據典，放眼當下，現時韓國與台灣均有慶祝「光復節」，為的是紀念擺脫殖民管治。台灣總統府的英文網頁，更把「光復」譯為retrocession，也是恢復主權的意思——換言之，「光復」一詞在國際社會有其共通含義。因此，在香港回歸中國後，仍爭取「光復香港」的人，毫無疑問視中國目前在「殖民管治」香港，故其意圖必然觸及《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」。

正因為「光復」一詞從來都跟領土和主權轉變有關，所以辯稱「光復只是要求香港返回回歸早期」之說法並不成立：皆因香港自古以來一直屬中國領土。

立會選舉新調配 撥亂反正

最後一種辯駁，在於指出去年區議會參選者用了「光復香港，時代革命」口號而不被DQ，從而認為口號並沒有問題。不過，特區政府最近的做法，已表明行政機關內部在修正過去的錯誤：9月舉行的立法會選舉，將由跨區的民政專員擔任他區的選舉主任，藉以減少由同區的專員衡量參選者資格所產生的矛盾——做法顯示政府極不認同這些專員去年執行區議會選舉主任的工作，所以才出現這樣大幅度的新調配，並在最近發新聞公布闡明特區政府反對這個口號的基本立場，以公告天下。

同時，特區政府亦宣布要求所有政務主任（即AO）宣誓效忠香港特別行政區以及承諾擁護基本法：此舉明顯是要加強公務員團隊中，所有有機會負責擔任「選舉主任」的整個階層，也要對維護國家安全作出承擔——即AO必須認知「光復香港，時代革命」這句包含了危害國家安全的意圖，並提出以革命作為具體的行動——因此提出以此口號去參選的人，可能已干犯港區國安法所列舉的罪行。

▲ 「光復香港」屬犯罪意圖，而「革命」乃所採取之手段，也就已包含構成刑事罪行的兩大基本元素。圖為銅鑼灣七一遊行人士遭扣查。（資料圖片）