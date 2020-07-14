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A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停

評．析．天下版 2020/07/14

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A股上市ETF萬家上證50（滬：510680）昨日開市時段暫停交易1小時，為熾熱的A股掀起一陣不大不小的風波。股民爭相查詢A股ETF停牌所為何事之際，該隻ETF甫復牌即急挫1成跌停板，在A股各指數全綫

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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