A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 評．析．天下版 2020/07/14 分享： A股上市ETF萬家上證50（滬：510680）昨日開市時段暫停交易1小時，為熾熱的A股掀起一陣不大不小的風波。股民爭相查詢A股ETF停牌所為何事之際，該隻ETF甫復牌即急挫1成跌停板，在A股各指數全綫 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 2020/07/13 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 交易講場 - 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 2020/07/11 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 交易講場 - 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 2020/07/10 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 交易講場 - 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 2020/07/09 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 交易講場 - A股狂牛起步 撑經濟知易行難 2020/07/08 A股狂牛起步 撑經濟知易行難 ETF產品 上證50指數 指數 產品 A股 股票 基金 ETF 互聯互通 沽空 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入