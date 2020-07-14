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印度司法部門 獲准電子方式發傳票

行政人員版 2020/07/14

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據印度媒體報道，因應新冠肺炎疫情持續擴散，印度最高法院宣布將批准司法部門從即日起以WhatsApp、Telegram及電郵等方式傳遞發票或其他法律文件等，藉此取代過往由工作人員親自送遞的方式，減低病毒

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欄名 : 科技新知

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