印度司法部門 獲准電子方式發傳票 行政人員版 2020/07/14 分享： 據印度媒體報道，因應新冠肺炎疫情持續擴散，印度最高法院宣布將批准司法部門從即日起以WhatsApp、Telegram及電郵等方式傳遞發票或其他法律文件等，藉此取代過往由工作人員親自送遞的方式，減低病毒 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 富士康擬斥78億 印度設廠組裝iPhone 今日 富士康擬斥78億 印度設廠組裝iPhone TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 2020/07/13 TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光 2020/07/13 Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光 三星擬明年起 手機不附充電器 2020/07/10 三星擬明年起 手機不附充電器 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 2020/07/10 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 印度 WhatsApp Telegram 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入