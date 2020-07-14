富士康擬斥78億 印度設廠組裝iPhone 行政人員版 2020/07/14 分享： 受新冠肺炎疫情影響、中美緊張關係持續升溫，外媒《路透社》日前報道，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）計劃斥資約10億美元（約78億港元）於印度設廠組裝iPhone，加速部 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 印度司法部門 獲准電子方式發傳票 今日 印度司法部門 獲准電子方式發傳票 TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 2020/07/13 TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光 2020/07/13 Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光 三星擬明年起 手機不附充電器 2020/07/10 三星擬明年起 手機不附充電器 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 2020/07/10 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國 印度 Apple iPhone 鴻海 富士康 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入