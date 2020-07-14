自律戴口罩 應對社區大爆發

本港正式步入第三波新冠肺炎疫情，港府昨宣布強制市民在乘搭交通工具時戴口罩。戴口罩不止是公德心問題，更是抗疫關鍵，各地紛要求佩戴，減少病毒散播風險。

自私男拒戴口罩 全車人落車

港府昨日公布新增52宗確診個案，41宗為本地確診個案，是疫情爆發以來錄得單日最多本地感染。近日感染病毒的人士包括的士司機，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，市民防疫意識正逐漸鬆懈，並擔憂病毒透過公共運輸系統傳播到全港，坦言公營醫療系統未必能應付。

部分港人缺乏公德心、或戴口罩防疫的意識，無疑成為抗疫工作的漏洞。有網民前日在「香港突發事故報料區」上發帖及上載圖片，稱早上乘搭巴士時，車上一名男子因拒絕戴口罩、加上情緒急譟，與其他乘客發生口角，終導致全車人落車。帖子引起網民強烈意見，表示巴士上不戴口罩極為自私。

港府昨日宣布多項措施減少病毒傳播風險，包括乘搭公共交通前或期間，須一直佩戴口罩，任何人在登上公共交通工具時不戴口罩，包括港鐵已付費區域，司機及營運商有權拒絕進入。若乘客繼續拒絕佩戴口罩或離開車廂，則可實施第二級罰款5,000元（詳見A1版）。

要求戴口罩，只因其有效預防保護個人及他人免感染傳染病。衞生署表示，口罩緊貼口與鼻，阻隔液體與飛沫微粒飛濺，戴口罩可以保護自己和避免散播傳染病傳給他人。

然而，外地機構包括世衞宣稱健康人士毋須佩戴口罩，或讓不少本地人感到疑惑。此或與外地公共政策有關，例如英國及新加坡早前不建議民眾戴口罩，是為確保當地醫護人員有充足外科口罩使用。

英國首相約翰遜上周表示，為杜絕本土再度爆發疫情，或更嚴格要求民眾在密閉空間如商店等地方佩戴口罩。

星德強制戴口罩 罰則增強效力

新加坡一度僅建議生病人士戴口罩，但近月「改口風」，表示當地疫情惡化，社區亦或有隱藏個案。新加坡現要求民眾在家以外的地方，包括公共運輸、來往及身處市集、及在工作場合時，必須佩戴口罩，首次違例者可被罰款300坡元（約1,670港元），重犯除會面臨更高罰款，嚴重個案則可告上法庭。

愈來愈多國家及地區有意或已然強制戴口罩，並加以罰則增強效力，例如德國梅克倫堡西波美拉尼亞（Mecklenburg-Vorpommern）已針對不戴口罩人士乘搭公共交通，徵收25歐元（約210港元）罰款。加拿大首府渥太華明日亦將投票決定向在公眾地方不戴口罩人士罰款200至400加元（逾1,100至2,200港元）。

強制戴口罩等措施固然為個人帶來諸多不便，但疫情當下若能夠保護自己及他人，更應堅持到底。

▲ 本港爆發第三波疫情，但仍有市民防疫意識薄弱，乘坐公共交通時拒絕戴口罩，引起全車乘客恐慌。（網上圖片）