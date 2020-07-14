全球抗疫閉關 多個教訓應汲取

與對其他許多方面的衝擊一樣，新型冠狀病毒疫情也嚴重影響了國際發展。我們該如何利用這些經驗教訓？而不只是回歸到疫情前的狀況？

首先，這場危機提醒了我們，大自然依然是至高無上的主宰，也應該促使我們加緊努力，去緩解和適應其他的系統性威脅，尤其是氣候變化這個對「發展」的持續最大威脅。

氣候變化災害 持續威脅發展

根據美國氣候影響實驗室（Climate Impact Lab），到2100年時全球暖化可能導致印度每年額外死亡150萬人，相當於所有傳染病致死病例的總和。

除了將當前科學知識應用於現有問題（從改善環境審計機制，到推廣耐澇水稻品種）外，我們還需要加速創新，以減少二氧化碳排放和污染，幫助社區適應氣候變化，並向人們輸送潔淨能源。而最重要的是，我們必須不斷進行試點和評估新的計劃，並大範圍推廣那些能產生最大影響的項目。

疫情還教導了我們：公共衞生可不僅僅關乎身體疾病。對於許多人（特別是在發展中國家的民眾）來說，留在家中根本不是一個安全的選項。在封鎖期間，包括身體和情感虐待在內的家庭暴力，預計會急劇上升。長期隔離還可能會加劇焦慮，抑鬱和其他相關的心理健康狀況。那些與各類成癮症狀搏鬥的人也更難於獲取所需支持。

心理健康家庭暴力 長期受忽略

我們應當承認心理健康問題長期以來一直被政策討論所忽略，而不是寄望這些問題在封鎖解除後自動消失（這是不可能的）。

這場危機的另一個教訓，是明白政府是無可替代的。出於對貪污或官僚繁文縟節的擔憂，在過去十年中，許多國際資助者和發展組織都試圖繞過政府行事。但這場疫情已經表明：政府才是控制傳染病、執行發展政策、為失業者提供社會保護以及減輕貧困上的主要行動者。

這就是為何我們這些麻省理工學院下屬「Abdul Latif Jameel貧困行動實驗室Poverty Action Lab（J-PAL）」的成員們，不斷致力於與各地政府建立長期合作夥伴關係，並支持他們推廣那些得到實證支撑的政策。

控疫與支援 政府角色難替代

各國政府還需要迅速對弱勢民眾實施現金資肋。盡管美國和其他發達經濟體已經將救急資金直接轉移支付給其公民，但其他許多實施了家庭經濟刺激支票，現金轉移支付或其他社會保護措施的國家，卻未能將其提供給最需要幫助的人。顯然這些國家需要重新考慮：該如何識別那些最貧苦民眾，以便向他們提供數碼身份認證，以及其他符合金融普惠政策要求的認證條件，因為這些將在未來成為處於各個發展階段的國家，所構建的社會安全網的關鍵組成部分。

另一個關鍵問題是教育。盡管可以在學校以外的地方學習，但疫情肯定會阻礙許多兒童接受教育，而當務之急則是幫助他們跟上學習進度。在學校關閉下，一個顯而易見的應對措施，就是推廣互聯網教學，而研究也表明，允許學生遵照自身進度進行學習的軟件，是有效用的。但遠程學習對那些無法上網，有特殊需求或與許多家庭成員共享一台電腦或一部手機的學生來說，顯然不是一個選項。這類兒童的教育在疫情期間基本停滯，在世界上許多難民群體中（其中一半以上是兒童）已出現了這狀況，因此必須在時機成熟時，幫助這些孩子趕上學習進度。

對此，有研究表明，密集且反覆舉辦的「學習營」（learning camps）可大大地幫助學生，在學習營中，學生會被按照當前學習水平分組，而不是按年齡或年級分組。

從巴西的貧民窟和印度的移民大篷車，再到法國的城市郊區和美國的有色人種社區，首當其衝承擔新型冠狀病毒健康、經濟和心理成本的都是窮人。但如何將有用信息傳達給這些人，則是一個巨大的挑戰，因為傳統的媒體渠道無法觸及他們，而社交媒體上的誤導性信息卻愈來愈多。

為此，研究人員正在測試能否通過招募與這些群體聯繫密切的人或「影響者」（influencers），來確保可借助現有社交網絡，去可靠地傳播信息。

怎鼓勵健康行為 派錢有作用？

與此同時，疫情也迫使各地政策制定者嘗試不同策略，來鼓勵社交隔離、洗手和其他防感染措施。他們可能會考慮將「健康行為」設定為得到某些現行現金資助的條件，因為研究發現，這是減輕病毒傳播和改善人群整體健康狀況的有效方法。

此外，還有另一種不只局限於當前危機的策略。比如在非疫情時期，可以用「子女是否已接種疫苗或接受過年度體檢」，作為接受現金資助的條件。鑑於那些在很大程度上可預防的非傳染性疾病所帶來的威脅不斷增加（這類疾病每年在全球造成4,000萬人死亡），鼓勵更健康生活方式的政策正變得日益迫切。

新冠衝擊巨大 研究要趕上

在封鎖期間無法親自收集數據的情況下，許多社會科學研究者已轉而使用政府數據，而政府和非政府組織已收集的數據在測試新計劃有效性方面，可能極為有用，如我們「貧困行動實驗室」的數據和實驗創新行動計劃，就在建立合作夥伴關係，以幫助政府提高對其數據的利用。危機還迫使許多研究項目通過電話調查收集數據，而從這項工作中得到的效益，將為未來使用電話調查收集數據的研究提供參考，使政府和非政府組織能從其服務的社區中，實時收集到更準確的信息。

新型冠狀病毒疫情是全球幾代人所經歷的「最大的同步衝擊」，但這絕不會是最後一場危機。因此我們迫切需要從當前經驗中汲取盡可能多的經驗，並調整相應的國際發展慣例和研究，決不能再次讓自己落入措手不及的境地。

Copyright：Project Syndicate, 2020.

www.project-syndicate.org

▲ 新型冠狀病毒疫情是全球幾代人所經歷的「最大的同步衝擊」，但這絕不會是最後一場危機。圖為印度解封後，小朋友等領食物的情況。（法新社資料圖片）