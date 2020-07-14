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表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期

行政人員版 2020/07/14

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新冠肺炎疫情持續，根據世界衞生組織數據顯示，現時全球逾1,300萬人確診，超過57萬人被疫情奪命。NHS（National Health Service）的前綫醫護人員一直為疫情不遺餘力，為表揚他們的

...

欄名 : Good Job Insight

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