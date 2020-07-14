表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 行政人員版 2020/07/14 分享： 新冠肺炎疫情持續，根據世界衞生組織數據顯示，現時全球逾1,300萬人確診，超過57萬人被疫情奪命。NHS（National Health Service）的前綫醫護人員一直為疫情不遺餘力，為表揚他們的 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 僱主為控成本 Freelancer更渴市 2020/07/13 僱主為控成本 Freelancer更渴市 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 2020/07/10 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 2020/07/09 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 2020/07/08 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 2020/07/07 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 醫生 護士 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 英國 酒店 航空 西班牙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入