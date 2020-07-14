防疫寧緊勿鬆 調整心態全民抗疫

本地社區疫情愈趨嚴峻，多個大型活動昨緊急叫停，港府昨晚宣布進一步收緊防疫措施，並加強社區檢測，冀能切斷傳播鏈來遏止社區大爆發。惟相關措施對飲食業帶來衝擊，增加經營困難，又再印證平衡經濟與抗疫的兩難。

飲食群組惹禍 晚市首全禁堂食

昨日較早時，貿發局基於公眾健康風險，決定書展延期舉行；馬會和電腦商會其後亦作出類似決定，務求減低人流接觸。港府昨晚亦宣布系列防疫措施，由明天凌晨起食肆晚市禁堂食；強制市民搭公共交通工具時戴口罩；對12類高風險處所實施停業令；收緊限聚令，食肆每桌最多坐4人；並會與內地兩家檢測公司合作，免費為安老院員工、食肆員工、的士司機和大廈看更合共近40萬人，進行病毒檢測。

政府收緊防疫措施，皆因疫情來勢兇猛，昨再有52宗確診，本地感染佔41宗，當中20宗屬源頭不明個案，情況令人憂慮。源頭不明個案正以倍數飈升，累計多達61宗，佔本地感染33%。香港地小人多，人口密度高，當前多個社區都出現源頭不明個案，當局已無法追蹤隔離，若此時再不果斷出手加招，限制社交距離，恐怕後果堪虞。

政府針對餐飲業加招是可以理解，因今波疫情多宗個案涉及食肆群組，惟有從嚴處理方能切斷傳播鏈。惟相關措施卻可能增加食肆經營困難，3月時尚且可做晚市堂食，只是有人數限制，今次卻是連堂食都禁止，對沒條件做外賣的酒樓和食肆來說簡直是噩耗。

也有人質疑，午市更擠迫，為何不禁午市，甚至應全部全日禁堂食。政府解釋，由於很多市民及公務員繼續上班，若禁午市堂食，他們可能「無飯開」，而且可能有食肆索性關門，恐引起結業潮。

晚上放工後，時間充裕，自由選擇較多，為避免聚集，增加社交距離，亦鼓勵回家吃飯，所以便禁晚市堂食。

不過，就算很多市民及公務員，因工作性質難以實行家居工作安排，對午餐需要對食肆生意有一定支持，但疫情嚴峻，相信短期無法受控，食肆可能在一段頗長時間都無法做晚市，只做早午市，又只限4人同桌，處境艱難。若暫時停業，卻要納空租，令業界面對着營業與停業都難捱的困境。

疫症曠日持久 已成長期新常態

與此同時，12類行業被勒令停業，7天後不知可否復業，停業期間的損失又該如何？

在控疫和經濟取得平衡是相當困難，疫情失控，自當從嚴應對，肯定會對市民和商界造成不便，但今次疫情可能持續半年，甚至一年後還有，是一個長期性的新常態，大眾社會都要明白這個事實，調整好心態。只有全民齊心控疫，經濟才有望盡快重啟。各方須忍耐，同心抗疫。

責任編輯：黃鑠安