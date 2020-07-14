林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路 政治版 2020/07/14 分享： 本港疫情反彈，政府上周推「小辣」防疫措施，希望做到「不病死、又不餓死」，但昨晨見到本地感染個案創新高，形勢緊急，立即變招押後書展，並祭出「大辣」方案，禁晚市堂食。 有港府中人直言，抗疫和經濟活動若控制得 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 防疫明起加辣 食肆晚市禁堂食 今日 防疫明起加辣 食肆晚市禁堂食 火鍋店：無晚市 等於不要做生意 今日 火鍋店：無晚市 等於不要做生意 最新專欄文章 更多 疫情惡化 港府本周會否「加辣」？ 2020/07/13 疫情惡化 港府本周會否「加辣」？ 收緊防疫僅「小辣」 揭政府背後考量 2020/07/10 收緊防疫僅「小辣」 揭政府背後考量 港府今收緊控疫 出招「有幾辣」？ 2020/07/09 港府今收緊控疫 出招「有幾辣」？ 「保就業」一出 單月失業率回落？ 2020/07/08 「保就業」一出 單月失業率回落？ 國安法7項「新武器」 警方可「封網」 2020/07/07 國安法7項「新武器」 警方可「封網」 傅流螢 疫情 口罩 餐飲 外賣 在家工作 書展 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入