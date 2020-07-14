林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路

本港疫情反彈，政府上周推「小辣」防疫措施，希望做到「不病死、又不餓死」，但昨晨見到本地感染個案創新高，形勢緊急，立即變招押後書展，並祭出「大辣」方案，禁晚市堂食。

有港府中人直言，抗疫和經濟活動若控制得

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