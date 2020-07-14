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豐澤推i-Coin導賞團 儲分換人氣潮物精品

行政人員版 04:00 2020/07/14

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黛安平時shopping都會留意積分優惠，好似豐澤去年推出i-Coin賞旅行計劃，儲獎賞分換取旅遊獎賞，反應十分熱烈；今年豐澤仲特別搜羅全新獎賞，包括知名音響品牌Bose及日本人氣家電品牌BRUNO嘅實用禮品，更獨家推出限定BRUNO Coral Pink人氣顏色，啱晒一班姊妹。

可以一邊買心頭好，一邊儲分換獎賞，真係好筍！公關姊妹話，由即日起至今個月30日，豐澤iClub或易賞錢App會員喺豐澤門市及豐澤eShop App購物，以單一發票計，折實購買金額每滿$500即可獲得1個i-Coin。會員需要喺豐澤「流動數碼及電腦」及「家電影音」產品類別分別消費滿$1,000，儲齊指定i-Coin數量，就可以免費換領精品。

至於獎賞就分為16、30、60個i-Coin 3種級數，愈高級數獎賞愈豐富！例如60個i-Coin可以換價值$1,296嘅BRUNO多功能電熱鍋連陶瓷深鍋，仲要係獨家Coral Pink㖭！禮品兌換日期由即日起至明年7月9日止，快啲上豐澤eShop及fb專頁了解詳情啦。

本文轉載自《晴報

儲齊16個i-Coin就可以換取Bose $400現金禮券。

Bose SoundSport Free無綫耳機，儲齊60個i-Coin就可帶返屋企。

價值$1,296嘅BRUNO多功能電熱鍋連陶瓷深鍋，9月初可換領。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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