MegaBox聯乘LEGO 推Super Mario冒險世界

踏入炎炎盛夏，最好留喺室內活動啦！黛安知道，即日起到9月13日期間，MegaBox將同LEGO®聯手呈獻「MegaBox x LEGO® LEVEL UP想像力大作戰」，當中分成3個唔同嘅主題玩樂園區，等大家可以一家大細齊齊置身於1︰25嘅LEGO®遊戲世界之中！

3個園區中，黛安最期待去「LEGO® Super Mario冒險世界」，除咗可以同一班熟口熟面嘅Mario世界角色，例如Yoshi、Goomba、Koopas同Bowser Jr.喺冒險世界唔同角落見面歷險，仲有好多遊戲關卡。場地正中央仲設置咗一個全港首度亮相、由超過2萬粒LEGO®砌成嘅6呎高Mario互動裝置，撳一撳指定按鈕仲可以同佢互動；旁邊仲有一朵8呎高食人花機動裝置，喺度打卡影靚相一流呀！

另外，「極速天地」園區，亦特意為今次活動設計咗首度亮相嘅1︰25 LEGO®碰碰車裝置，畀小朋友坐上去打卡留影；同埋「動感AR遊樂園」期間限定嘅「LEVEL UP創意互動照相館」等。呢度咁多嘢玩，黛安都要帶埋成班契仔契女去放電先得。

本文轉載自《晴報》