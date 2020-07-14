西倫敦White City Living全新矚目地標Cassini Tower 湖畔水景府邸近知名學府

移居英國近日成為城中熱話，而倫敦作為英國首都兼第一大城市，一直是有意移居英國的港人首選。但倫敦地大物博，不同區域的居住環境及投資潛力也各有不同。位處西倫敦的White City Living是區內最熱捧的時尚社區之一，也是傳媒、藝術、科技和教育的最新創意樞紐。英國著名房地產發展商Berkeley Group旗下品牌St James，現於White City隆重推出最新一期矚目地標Cassini Tower，勢必再掀搶購熱潮。

西倫敦時尚宜居社區

White City Living鄰近Holland Park、Kensington及Bond Street，是倫敦最新的重點優化項目，共提供逾2,300個新住宅單位及約60,000平方呎的商業空間給予辦公室、商店、咖啡室和餐廳等使用，內連5英畝的全新公園及水景花園，景色怡人。

樓高35層的Cassini Tower，提供1房、2房及3房住宅單位，售價由775,000英鎊起，住客能眺望The Shard、Gherkin和The Cheesegrater等，享受極佳的西倫敦景觀。

Cassini Tower的設計，巧妙地融合在翠綠的環境中，打造了White City Living中心區極富東方美的Water Gardens，內有長150米蜿蜒小溪，流經悉心挑選的樹木和植物後，再流往橋底及瀑布，提供西倫敦難得的水景生活體驗。

先進舒適的優閒居住體驗

Cassini Tower全屋設地下暖氣，冷氣空調及極速寬頻，更採用免接觸技術，住客毋須觸摸門柄、電梯按鈕及開關，便可直達單位門口，享受科技帶來的便捷。

此外，住戶可享用私人禮賓服務以及先進Home Club住客會所，包括健身會所、游泳池連日光曬台、12座位私人影院和私人宴會廳連廚房等。此外，Cassini Tower特設兩個不同設計的私人住戶休息室，一個位於Water Gardens旁，置身大型戶外湖畔空間中；另一個則是較私密的下座式設計休閒區，設有中央火爐，讓住客與一班知己暢談共歡。

Cassini Tower鄰近White City地鐵站及Wood Lane地鐵站，住客經Central、Hammersmith & City及Circle等多條地鐵綫便可迅速前往倫敦市中心。前往West End不用15分鐘，Hyde Park距離亦僅1.5英里。

White City Living毗鄰的Westfield London，內有頂尖設計師及名牌專區The Village，還有剛開業的高級百貨Harrods，方便住客消閒購物。此外，White City Living與倫敦大學學院、倫敦經濟學院、倫敦帝國學院等4所頂尖大學僅30分鐘之距，附近亦有享負盛名的Notting Hill Prep School、St Paul’s Girls School、Eton College及Harrow School，是學生居住與學習的優良地段。

如欲了解更多有關Cassini Tower項目及White City Living社區詳情，可報名參加於7月18及19日舉行的展銷會。

展銷會詳情：

日期：2020年7 月 18 日及 19 日 (星期六及日)

時間：上午 11 時至下午 7 時

地點：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley 辦公室

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