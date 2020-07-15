一般人人過中年，遇到手腳麻痹，總容易多想，生怕自己中風。若然真的中了風，好不容易生存下來，但往往要面對不同的後遺症，但無論如何，康復之路一定不會孤單，希望在明天。急性中風不單只單側手腳麻痺，其實亦可用「談、笑、用、兵」4字概括之：談指說話含糊不清；笑是口眼歪斜，一側嘴角下垂；用是手腳並不靈活，不能如常運用；若遇到以上症狀，便應急招救「兵」，趕往醫院救治。

中風急性期處理在乎速度，尤其針對血栓型中風，適時血栓溶解（tPA）治療術能大大減低死亡率及致殘度，但此治療講求3小時的治療時限，同時亦要求中風類型對症，否則適得其反。

中風病理大致可分為溢血型及栓塞型，溢血型成因是顱內動脈瘤破裂，血液自血管溢出，腦細胞所以缺氧及營養死亡，此外，亦由於顱內出血及水腫滲透液壓力上升，會進一步破壞，導致更廣泛的大腦細胞死亡。故此，溢血型中風起病迅速猛烈，致命率高，但康復期當血腫吸收，恢復卻快而正面。

導致腦血管閉塞包括脂肪及血栓等，栓塞物阻礙大腦血液循環流通，大腦細胞缺血而死亡。脂肪栓可來源於跌倒引致的下肢骨折、斷骨內脂肪進入血液循環游走所致；血栓可見於心室顫動患者，心內血瘀若鬆脫，随血流流往大腦可引致中風，若血栓中風能在起病3小時內診治，注射血栓溶解針，則大幅減少死亡率及後遺症程度。

至於症狀方面，並非左腦中風便影響左半身，或只局限肌肉及感覺神經系統，中風會影響其他大腦功能。中風其實身體左右側致殘方向與大腦中風方向相反，例如左腦中風致右半邊身活動不利，反之亦然。然而，受影響一側的上或下肢亦有程度之分，這可以與病患血管及大腦受破壞位置有關，若大腦前動脈中風，則影響下肢為主；大腦中動脈中風，會引起上肢及頭面感覺異常及活動不利。

中風亦可波及思維能力及視覺功能。由於人類左右腦功能不同，左腦中風後決斷能力下降，遇事猶疑不決；右腦中風則見性格改變為衝動易怒，不能深思熟慮。至於視力方面，人的眼睛結構複雜，視場左右皆能於左右腦成像，即同側大腦同時負責兩眼的同側影像。但若不幸中風，會失去半邊的視覺能力，更甚會喪失半邊空間感，例如右半身中風，除右側活動不利之餘，亦引致右邊視場視力模糊消失，或失去對右邊空間的存在感知。

另一方面，中風於左或右腦來說，對說話能力的影響也不同。由於負責言語的理解及生成的區域位於左腦，故此右半身中風者，可伴有理解或語言表達等不同程度的言語障礙，反之左半身中風者倖免於語言相關症狀。

所以，臨床中風處理必須迅速進行，症狀有如風一樣，時有所變，波及範圍廣泛並因人而異變化很大。如對中風內容有疑問，請向醫療人員查詢。