當說智能手機配合社會服務各種電子化，帶來生活方便之時，我們往往忽略了不懂用或沒有智能手機的老年群體。中國超過六十歲的人，有二點五億。當然聽過很多家庭中，老人如何善用手機和家人保持溝通的故事，不過若單就個體出行生活而言，沒有智能手機，或無法有效用手機配合生活，仍會碰到不少麻煩。

最典型是疫情改變了所有中國人的出行習慣，在很多公共地方，根本是不能出示健康碼的話，就不許進入，這包括了普通的巴士火車。現時備用的方法，是所住的小區，會幫老人打印一個隨身健康碼卡。但顯然，要老人時刻有個最更新顯示健康出行狀況的小牌子，也不是很方便，也常發生漏帶了，引致不准進地鐵，或在巴士上被趕下來的案例。

之前有時到高鐵站取票（現在基本上可用回鄉卡直接過閘，完全不用實體票），也會見到老人家排隊到購票窗口時，糾纏很久還是買不到票的事。主要是不能上網，看不到哪天有位置，而有些窗口又只出售三天內的票，老人原本選擇那天沒票的話，就好徬徨。售票員會叫他查清楚再來買，或上網買，結果就要來回幾次排長長的隊，情景無奈。

口罩這些必須出行用品也一樣，年輕或中年人習慣網上購買。但老人在實體店買，經常缺貨，以至有些老人根本不敢出門，又或者同一個口罩用很久，發揮不到防控的功能。

另外，小商店也是愈來愈不想收現金了。營商的朋友間常有說笑式的真實表態：唉，今天又收到筆現金，可如何快快把它處理掉。對於小本業者而言，基本上連找贖用的現金都相當欠缺了。但老人家一般只帶着現金消費，這令他們間接變得不受商家歡迎。