一個人在途上 —— 利瑪竇

我一向對利瑪竇的印象，只停留在非常平面的理解——就是傳教士一個。但芳鄰李韡玲編著的《利瑪竇的奇妙人生》卻顛覆了我對利瑪竇的想像，原來精通天文學、數學、地理學、科學、機械原理學、修辭學、漢學、法律、哲學於一身的利瑪竇，是相當立體、有血有淚有掙扎的感性傳教士。書一捧上手就不能輟卷，從利瑪竇的墓地開始，一直看他如何走進當時中國人的心坎，他在中國的足迹、他的憂鬱、到他在當時宗教界掀起的爭議，我跟着編著者和作者們的步伐，穿梭古今，透過閱讀，也遊歷了一場令人神馳的旅程，讓我重新認識利瑪竇。

正值壯年的利瑪竇自三十歲經澳門踏足中國後，就再沒有回到家鄉意大利了。我邊看邊想：一個人要有多大決心、堅毅和大愛，才能這樣做呢？最令人佩服的，是他從來沒有以外國人自居，反而給自己改了中文名字，對中國文化、習俗與哲學着迷，熟讀四書五經，甚至改穿漢服、學習粵語和北京話。他有獨特記憶法，故學中國字奇快，順序背誦一段經書、再立刻倒背，毫無難度，教人嘖嘖稱奇，惹來大批科舉士子求教獨門記憶法。但利氏坦言，最苦是不知應如何打發這班讀書人，如此坦白和真性情，令人莞爾！

正因為利瑪竇深諳中國文化，他明白到中國人祭祖的習俗並非拜偶像，而是對祖先和古代聖人的尊敬，利氏為了讓中國人放下成見，便脫下傳教士的洋服，換上僧侶和學者的衣服。由此可見，利氏其實是思想行得比人前的人。正因如此，利氏及其所屬的耶穌會曾遭批評。但我總覺得，我們凡人種種行為，應該與否，當留待上帝定奪，人世間太多不必要的分裂和紛爭，就是假設自己深明上帝旨意去批判他人。

終於明白利氏的憂鬱臉是從何而來了。我相信，那是由於選擇走上了一條a road less（甚至是least）travelled。但凡思想不愛跟隨主流的人，都會明白，走上這麼一條路，當中背負着多少不為外人道的孤單和孤寂。

這裏不得不讚Ling姐的編著功力和功架，封面選上了英國皇家攝影學會會士黃啓江醫生拍攝的黑白照片，是一位男士的背影走在馬爾他街頭，很能帶出一個人在途上的孤寂感，再加上鄭培凱教授的題字，整體感覺凸顯了人文哲學情懷。當有一天，你有披星戴月、孤身走我路之感時，《利瑪竇的奇妙人生》或會給你帶來一點力量和啟發。