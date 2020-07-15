Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？

美國科技股納指周一晚創新高後倒跌2%，拖累港股新經濟股龍頭ATMX昨全綫急回。更令科技股好友如坐針氈的是，美股科技股超新星Tesla股價周一爆上新高後，即由高位急墮2成倒跌，初現「散水」訊號。

美股納指

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