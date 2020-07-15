Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 評．析．天下版 2020/07/15 分享： 美國科技股納指周一晚創新高後倒跌2%，拖累港股新經濟股龍頭ATMX昨全綫急回。更令科技股好友如坐針氈的是，美股科技股超新星Tesla股價周一爆上新高後，即由高位急墮2成倒跌，初現「散水」訊號。 美股納指 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 2020/07/14 A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 2020/07/13 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 交易講場 - 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 2020/07/11 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 交易講場 - 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 2020/07/10 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 交易講場 - 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 2020/07/09 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 美國 Tesla 美元 疫情 美股 指數 美滙指數 美滙 股票 板塊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入