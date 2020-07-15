戴口罩當自己獨行俠 特朗普錯了

近日，美國總統特朗普說了兩句話令我覺得頗搞笑，對於戴口罩來阻隔新冠病毒，他說：「戴口罩要講時間和地點。」好像我約人食飯的語氣。另一句，是在接受霍氏新聞訪問時說：「頗喜歡自己戴口罩的樣子，看起來像『獨行俠』（Lone Ranger）。」

眼罩與口罩 可拉上關係？

「獨行俠」是30年代在美國創作，有關西部蠻荒時代的虛構人物，與美洲原住民戰士Tonto為伴，對抗不法分子，電視上戴面罩的形象深入民心。

我很納悶，為何沒有人指出特朗普把防疫口罩與獨行俠拉上關係的謬誤，莫非只有老一輩如74歲的特朗普才聽過獨行俠的形象？但我年紀比特朗普輕很多都知道，而且知道他搞錯了。

首先，大家Google一下Lone Ranger，立即見到獨行俠戴的是眼罩，當然不是遮蓋雙眼，是遮着雙眼周圍，絕對不是今天預防新冠肺炎遮住口鼻的那種口罩。如果特朗普的意思是「兩罩」一樣，又如果美國人都戴上「獨行俠」罩，來防止病毒感染的話，那麼估計美國染病人數就不止現今的約350萬了。但我相信特朗普的意思，其實是指防疫口罩與獨行俠眼罩效果差不多，同樣發揮遮蓋面部作用，令人感覺神秘而已。

假如不從罩的用途角度分析，而是探究語言深度，或者語言藝術，那麼我覺得特朗普的說話不無隱喻，藏有犀利的語帶相關「藝術成分」。心水清的朋友都看出，雖然特朗普近日不斷強調，自己沒有反對戴口罩，而是覺得應戴則戴，說：「如果人們感覺戴口罩好的話，他們可以這樣做。」

不過，實情卻是，其他人戴不戴他不管，總之他就極力避免公開戴，因為身為總統公開戴口罩，意味新冠疫情仍然嚴峻，社會自會出現不應解除各州禁令的呼聲；如果禁令持續，公開活動受限制，學習暫緩，人不出門，經濟就不會恢復起來，特朗普年底就沒機會連任。

此所以，他說戴口罩令他看起來像獨行俠，其實是他心底感受直接向外投射，卻採用了一種「藝術性」語言包裝，宣之於口。潛台詞是：他很孤獨，是一個孤獨的戴口罩者；其他人樂意戴，他卻愈戴愈孤獨，戴得內心充滿空虛。大家在熒光幕前，不就見到戴着口罩的特朗普眉頭深鎖，一臉不是味兒嗎？戴着一個有總統徽號的藏青色特別版口罩，後面整排人一起陪戴，不是應該感到神氣嗎？不是應該為自己體恤病人、關懷國民，行步路都精神抖擻嗎？

孤獨的總統 「罩」得住選民？

可惜他不是，我相信特朗普是孤獨的總統，本來身邊圍攏大批唯唯諾諾的下屬，是不會感到孤單的，但當新聞說連他身邊下屬都「夾計」勸他戴口罩，當是為了選情好，我就突然明白特朗普，真的很lone，但肯定不會是我所認識的Lone Ranger獨行俠。在Lone Ranger作品中，獨行俠是象徵公義的傳奇人物，與邪惡、貪婪戰鬥，人皆稱頌。

以前，走在美國街頭，你不會知道路人的政治立場。今天，見到戴口罩的便是民主黨支持者，沒有戴的是共和黨人沒錯。這個是笑話，但現實中的美國政治生態，卻令人哭笑不得。當特朗普指摘其他人戴口罩只不過是為了表達反對他，當特朗普終於戴上口罩是頭條新聞，當美國人從一個口罩看到了總統的個性，我認為不耐煩的民眾會思變，或者已經思變，在年底反映出來。

選舉有時無關候選人質素，而在乎有甚麼選擇，令選民覺得好過些，可幫忙走出困境。近日，我發覺美國傳媒有關戴口罩的報道中，有時用don這個動詞，don a mask，而不是wear a mask。其實don和wear都是穿上的意思，分別不太大。用字，可以有其他選擇；選總統，有時或者只是兩害取其輕，「是但」一個的選擇，沒甚麼大道理！

▲ 特朗普（圖）聲言喜歡自己戴口罩的樣子像獨行俠，但獨行俠戴的不是眼罩嗎？（資料圖片）

▲ 特朗普聲言喜歡自己戴口罩的樣子像獨行俠（圖），但獨行俠戴的不是眼罩嗎？（資料圖片）