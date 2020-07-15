IG的極端健康生活 恐「幻愛」一場

大「疫」當前，健康飲食和適量運動是保持強健體魄的有效方法。但「10分鐘練成馬甲線」、「1星期瘦5公斤」的健康減肥餐單等標榜健康的資訊充斥互聯網，更讓不少追求健康體態的人躍躍欲試，在社交媒體吹起的一股健體風，令部分人沉溺於極端的飲食和運動方式，壞了身子，甚至演變成心理疾病。

Fitspiration取代 Thinspiration

過往，不少人會將「瘦」列為美的無上標準，但近年健康主義興起，人們追求健康飲食和運動習慣，例如在社交媒體上，不時有朋友發布跑了五公里的跑步地圖，亦有人發布在健身室運動，或以烚菜當晚餐的照片，以記錄個人的健康生活。這些貼文可能伴隨着一個hashtag（主題標籤）--#Fitspiration。

Fitspiration由Fit（健康）和inspiration（靈感）組成，提倡健康的生活態度，與以往流行的Thinspiration抗衡，Fitspiration不盲目追求「瘦就是美」，而是透過運動和控制飲食達到健美身形。截至6月17日，#Fitspiration在Instagram已被使用1,867萬次，內容包括展示健身成果，以及健康食品等照片和影片。這股風氣更進一步擴展，並發展出另一個簡化版hashtag #Fitspo，貼文內容與#Fitspiration相若，其使用次數已高達7,051萬次。

健身KOL竄起 擁過千萬粉絲

隨着健康生活成為趨勢，一些專門介紹健康食譜和運動技巧的KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）亦應運而生，擄獲不少粉絲。舉例，澳洲「健身KOL」Kayla Itsines的Instagram便擁有1,260萬名粉絲，除了定期上載個人的運動照片和影片，她同時經營YouTube頻道，教導各種健身動作和分享實踐健康飲食的方法，並開發了多個與運動相關的手機應用程式，以提供收費健身訓練計劃。在2019年，她與未婚夫在Financial Review澳洲40歲以下年輕富豪排行榜中，名列第10，兩人總資產估計達4.86億澳元。

在香港，藝人林芊妤（Coffee）以瑜伽導師身份開設YouTube頻道，分享修身心得，目前的訂閱人數已超過110萬，是繼歌手鄧紫棋（G.E.M.）之後，第二位衝破百萬訂閱的香港藝人，可見「健身KOL」擁有一定市場。

其實，即使不是「健身KOL」，明星做運動本身已具有叫座力，歌手鄭秀文在社交媒體發布運動後的「爆汗」照片，又與網民分享健身成果和介紹健康食物，便經常成功吸like。

追求極端健康飲食 恐患厭食症

追求健康生活本是好事，但萬一走火入魔，過分控制飲食和運動習慣，卻隨時有反效果。近年，網上流傳各種標榜健康的飲食法，例如包含高脂肪、高蛋白質、低碳水化合物的生酮飲食法，聲稱可健康瘦身。

適當控制飲食的確有助減肥，但若果過分關注食物、體重和身形，並因偶爾進食一些不健康的食物而情緒緊張，甚至因與他人「比較誰的飲食習慣更健康」而焦慮，過度沉溺於極端健康飲食。以上反應，都是患上神經性厭食症（Orthorexia Nervosa）的徵兆。

神經性厭食症屬於飲食失調的一種，相比尋求瘦和美，患者更沉迷於「食得健康」，一般會花很多時間思考、選擇和準備健康的食物；在吃了覺得不健康的食物時，會感到焦慮和內疚；並因為遵循健康飲食理論，令體重過低或造成其他營養不良症狀，甚或身心不平衡。

沉迷運動隨時上癮 反有害健康？

神經性厭食症患者除了沉迷健康的飲食方法，很多時都會有過量運動的問題。適量運動本應有益身心，除了鍛練強健體魄，對促進心理健康也有幫助，但一旦運動過量，甚至產生依賴，分分鐘有損健康。例如部分人會把運動變成每天必須完成的任務，只要一天沒有達到運動目標便感到焦慮、內疚，從而變本加厲地運動更多、更劇烈。如有上述特徵，便可能是運動成癮。

運動成癮會令人無辦法停止過量運動，若加上飲食失調，除了可能導致脫水、貧血，還會令免疫系統受損，甚至死亡。外國有新手媽媽在生產後參加網上的高強度運動課程修身，由起初感到精疲力竭，後來看到自己愈來愈健康，便逐漸沉迷，坦言若因其他活動而打亂運動進度會感到沮喪和擔心，即使腳和腳踝疼痛仍持續運動，直至她被診斷出壓力性骨折，數周難以走動，又被勒令短期內不得再做任何負重運動，才醒覺自己成癮的問題。

原因一：社交媒體潛移默化致過分沉迷

正如上文所述，在社會氣氛影響下，健康資訊在各大社交平台流通，時刻提醒大眾健康的重要性，但亦正因如此，部分人在不知不覺間過分沉迷。

在眾多社交媒體中，又以Instagram的影響較大。有調查顯示，18至25歲女性平均每日瀏覽Instagram 30分鐘，會更傾向將身體視為可供他人檢視的物件，這正是年輕女性患上抑鬱及飲食失調的先兆。調查又發現，愈看得多與#Fitspiration相關內容的女性，愈對身形感到不滿並有較大動機瘦身。

另外，英國倫敦大學學院研究顯示，女性使用Instagram的頻率愈高，愈有可能患上神經性厭食症。研究指出，Instagram會令她們會不斷接觸與已追蹤帳戶同類型的內容，導致她們以為某種行為比實際情況普遍或正常，因而感受到社會壓力而作出同類行為。

而擁有大量追隨者的用戶會被視為權威，透過精心策劃並恆常地發布健康飲食或行為的照片，影響追隨者。

但事實上，Instagram正與全美飲食失調協會和提倡接受不同身材的YouTuber合作，除了在網站上提醒用戶注意個人及朋友是否患上飲食失調外，還推出名為#ComeAsYouAre的運動，鼓勵大眾以更健康的方式使用社交媒體。

原因二：建立自我認同感

另一個令人沉迷健康生活的原因，是希望建立自我認同感。有文章指出，部分跑步人士因為身邊親友的稱讚而產生成就感，並演變成自我責任，甚至一不跑步便覺得失去了自我價值。

上述情況因在短時間內不會造成當事人心理或生理上的不適，從外觀上亦無法看出異樣，故容易忽略其危險性。但大眾應留意，追求健康之餘，也要適可而止，以免適得其反，損害身心，最終得不償失。

▲ 在社交媒體吹起的一股健體風，令部分人沉溺於極端的飲食和運動方式，壞了身子，甚至演變成心理疾病。（資料圖片）