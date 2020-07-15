在家工作抗疫 約法三章保效率

本港新冠疫情惡化，不少僱主或許再度考慮在家工作安排，應對疫情及保障員工安全。離開上司視綫範圍一樣可保持工作效率，僱主宜事先與員工溝通好期望與要求。

辦公室工作 播毒風險超購物

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，無源頭個案每日都有增加，相信不少無病徵或輕症人士潛伏於社區，呼籲市民提高警覺、在未來兩周保持社交距離、盡量減少外出、留在家中，亦建議僱主安排員工在家工作。

特首林鄭月娥認為，一刀切讓公務員在家工作不合適，但政府內部會實施彈性上班等措施。本港部分企業則陸續實施在家工作安排，例如美聯物業已安排懷孕員工在家工作，恒生亦安排員工分組交替在家中工作，以便繼續提供銀行服務，及減少病毒傳播風險。

企業若條件許可，應認真考慮讓員工在家工作，配合現有防疫工作。

美國德州醫學組織（Texas Medical Association）最新公布的病毒散播風險列表中，在辦公室內工作一周的病毒散播風險達6分（最高10分），即風險高於多種群體活動包括到商場購物（5分）、到沙灘玩（5分）、去圖書館與博物館（4分）等。

增團隊互信 定期溝通免孤單

說起在家上班，不少人或想起本港數月前曾發生的「行山銀行」事件，有員工在工作時段結伴上山郊遊並「曬相」。此類個案難免讓僱主擔憂員工在家工作期間能否保持效率，已有本地傳媒報道指不少銀行團隊在通訊軟件上建立群組追蹤工作流程，亦有銀行用科技監管員工在工作時段內的行動。

本港網上近日亦廣傳一份某本地企業向員工發出的在家工作通告，員工若想在家工作，則需簽約承諾在家工作當日不會外出，即使是散步、用膳、購物亦不可，更罔論與朋友行山、行街、到戲院或商場消遣等。

此外，員工亦需承諾將手機設為響鬧模式，並在電話鈴聲三聲之內接聽，公司亦會不時抽樣致電員工手機及家居電話以確認其身處位置，若發現違反承諾則可被嚴懲乃至解僱。

此類嚴苛做法非適用於所有企業，辦公室供應商IWG香港區總監葉秀蘭撰文建議，公司團隊間的互信極為重要，僱主宜在此特殊時期調整心態、以結果為重，員工在指定時間內完成任務即可，亦可保持定期開會溝通，免卻員工感到孤單，並與他們約法三章，讓大家明白在家工作期間的要求。

員工亦可考慮在家中劃分專用的工作區，為自己締造明確上下班時間之餘，亦可讓子女明白自己正在工作。

本港僱主若汲取過早前的在家工作經驗，應更明白與員公事先溝通清楚的重要，只要實施恰當，雙方便可可在抗疫的前提下順利合作。

▲ 本港疫情惡化，企業若條件許可，應認真考慮讓員工在家工作。（資料圖片）