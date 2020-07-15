床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，導致人心惶惶，加上港人生活節奏急速，打工仔工作繁忙，回家也未必完全放鬆，長期處於睡眠不足的情況。

近日，馬來西亞一間床墊公司「Sonno」，在網上社交媒體公開招聘，希望覓得「

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