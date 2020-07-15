疫戰持久新常態 珍惜所有求多福

本港疫情持續爆發，需再度收緊防疫措施。惟現在一般估計，今次疫情可能會持續多一年半載，甚至更長，面對疫情反覆，市民和商界須做好長期作戰的準備，除了提高防疫意識，更要調整心態，珍惜當下仍能做的開心事，才能更好地應對持久疫戰新常態。

疫下隨遇而安 活在當下平常心

本港昨天再錄得48宗確診，本地感染佔了40宗，24宗屬源頭不明，凸顯隱形病人仍肆虐社區，當局今起實施更嚴厲防疫措施是有必要。針對食肆感染群組激增，港府表明，若情況持續惡化，不排除食肆全日禁止堂食。

本港跟世界各地一樣無法擺脫控疫措施稍鬆，疫情即反彈的命運。經過近半年努力，不少人出現抗疫疲勞。早前疫情稍緩，限聚措施放寬，大家都開始鬆懈，疊加新冠病毒不斷變種，令人中招後未必出現病徵，且潛伏期超過14天，確是防不勝防。

此外，外國控疫措施嚴謹度並不一致，內地和亞洲多國就做得比較好，疫情大多受控，反觀美國、巴西處理不當卻仍急於重啟經濟，結果疫情愈趨惡化。身處外地的港人擔心染疫，及無法接受適當治療，寧願回港避疫，香港尚幸能成為他們在疫情風雨中的避難所。香港作為國際大城市，無法完全封關，令疫情輸入難以遏止，再加上之前豁免機師、船員等檢疫毋須等結果的安排出現漏洞，以致帶菌者有機會走入社區播毒。

疫情持續成了新常態，因疫苗研發需時，又要進行臨床測試。因此港府今次雖在防疫措施上加辣，但有別於過往每14天檢討一次，改為7天，除了可增加彈性，並想給市民一個希望。

疫情反覆已是無法改變的事實，大家須接受，並做好長期作戰的心理準備。對餐飲業來說，爆疫收緊防疫措施是避無可避。疫情早已重創餐飲業，失業率高達14.8%，開工不足率8.2%，相信新措施進一步增加經營困難，勢令生意額大跌，影響從業員的生計，抱怨在所難免。

惟抱怨也無補於事，希望餐飲業、受影響行業的人士，都能以積極心態面對逆境，設法自救，尋求與速遞平台合作外，是否可透過通訊軟件設立社區外賣服務，網羅區內外賣生意。對於一些仍在苦撑的小店，若有實際需要支援，政府和社會應盡量施以援手，如透過減租助其度過難關。

重大考驗歷練 歷史必記這一頁

一般市民疫下無法出行外遊而感到苦悶，收入又可能減少，更需要調節心態，看旅遊節目當去了旅行，已不是笑話，要盡量保持開朗心境。只要想到香港城市管理比其他地方好，疫下感染和死亡人數仍比很多地方低，相信大家更要珍惜所有，抱着順其自然、隨遇而安心態，做好個人抗疫本份，堅毅地挺下去，以各種方式，創造及尋找疫下生活的樂趣，適應新生活。

當下疫症是百年一遇，是人類的一次重大考驗、大歷練，期望大家疫下互諒互讓，以積極心態互相支持與鼓勵，享受生活中的小確幸，成功抗疫，歷史必將記下這一頁！

責任編輯：劉婉雯