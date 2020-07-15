Festino美容產品保夏日美貌 今朝7點起7-Eleven預購

天時暑熱戴住口罩防疫，塊面成日焗住，臉部清潔好緊要！黛安收到風，7-Eleven預購站今期就推出4款Festino美容產品，除咗有美顏潔膚儀可深層清潔臉部，仲有可輕鬆打造靚靚眼睫毛嘅Festino捲翹睫毛器，就算戴住口罩，都可keep住塊面乾淨又迷人啦！

公關姊妹介紹，Festino單頭美顏潔膚儀可以深層清潔臉部，而且刷毛幼細唔傷皮膚，仲係防水設計，方便可放喺浴室；而潔臉後再用Festino音波智能導入儀，就可以令護膚品滲透於肌膚底層，使肌膚更有彈力及滋潤。

而家經常戴口罩遮住大半塊面，唔少姊妹都特別注重雙眼，Festino嘅捲翹睫毛器就啱晒大家啦！再用上Festino可攜式護理梳，即可梳出一把順滑頭髮，就算見唔晒個樣，一樣都咁吸引。

除咗美容產品，今期7仔預購站亦有小朋友都可用嘅小天才Z3兒童智能手錶及BuddyPhones Galaxy兒童電玩耳機等，產品預購日期由今日早上7時至本月28日，除咗全綫港鐵站分店，香港及澳門7-Eleven店舖都適用，每人每日限購5件，售完即止，大家快啲到www.7-eleven.com.hk/zh/preorder領取產品條碼，去7-Eleven店舖付款預購啦！

本文轉載自《晴報》

▲ Festino單頭美顏潔膚儀，助你夏日keep住靚。

▲ 小天才Z3兒童智能手錶