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騙人數字

副刊版 2020/07/16

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數字猶如比堅尼泳衣，讓你看到想看的，卻可把最重要部位遮掩起來。

「新型冠狀病毒現時死亡率相比疫情之初，已有九成下降。」美國副總統彭斯在白宮發布會上驕傲地宣布，言下之意是他們領導的抗疫工作已見成效，並藉此可以繼續寬鬆隔離政策再次振興經濟。

九成下降（90% lower）絕對是動人數字，惟他沒有老實地告訴大家，在短短數月疫情中已有超過十三萬美國人喪命，是當年九一一死亡人數的四十五倍。從二月六日第一位美國人因疫情死亡至今，共一百五十五天，平均每天八百七十七人死於新冠肺炎病毒，一天死亡人數已是南韓總死亡人數三倍。若這是抗疫成功，世上再沒有失敗。

疫情控制絕非單看死亡率，死亡人數是重要，更重要是病發人數和患病率，香港每日病發人數在雙位數字已人心惶惶，而現時美國則每天近七萬人新染病，就算死亡率低至百分之二，按計算每天死亡人數也有一千四百人，比過往還要多。

另一鮮為人知數字，是prevalence rate（患病率），跟病發率不同，這數字是說在指定人口和時間內有多少人患病，例如紐約市在七月五日每一萬人便有二百五十八人染病，而在另一城市Rockland則是每一萬人有四百一十九新增個案，相比下兩個城市抗疫成績立見高下，若以此方法去計算美國的prevalence rate定冠絕全球。

政客最喜歡用數字來騙人，大家小心留意。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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