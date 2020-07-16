貴less不貴more？

Sony Walkman隨身聽（迷你版立體卡式機）當年在一九七九年面世時，那種震撼全球的效果，就像蘋果推出第一代iPhone智能手機一樣，令人驚艷，因為在此產品推出前，市面上的卡式錄音機是「大牛龜」，笨重如鐵，只能抬而不能攜。

Sony開發Walkman的緣由，實因創辦人之一井深大（亦有說是另一位創辦人盛田昭夫）欲攜一隨身小機，好讓他能在搭飛機時享受歌劇音樂。於是Sony工程師着手研發，最後不僅成功研發便攜播放器，還額外附帶一個更好消息——成功加進錄音功能。

我相信對公司整個研發工程部來說，是一個非常驕傲之成就——竟可在小小的儀器裏，研發到播放和錄音兩項功能（那僅是一九七九年）。但盛田昭夫得悉這個消息後，竟叫工程部把錄音功能移除。內部有不解之聲：若在市場推出這個突破新產品時，不會是愈多功能愈好嗎？盛田昭夫卻堅持刪除。他認為，新產品推出必須定位鮮明、清晰——純粹是部可放入口袋、隨身攜帶的卡式帶播放器，太多功能反而令人質疑此產品是否應付得來？會否很快會壞呢？

為令市場知道這新產品的主要目的和功能（是一部隨身播放器），Sony決定取消錄音功能（待市場完全接受Walkman這個產品後，才推出附加的錄音功能）。而第一代的Sony Walkman推出時，形象和功能鮮明，很快成功地打入國際市場。

一直很喜歡這個故事，less is more很多人都識講，但less的重點是要focused（聚焦做好一件事）。一個人或一個品牌，若只有less，那只是貧乏。Less只是一個means——拆減多餘的東西，為的是要達到可聚焦在某一方面做得更強、更精益求精的這個end。若不能聚焦做好一件事，那less is more只是貧乏的藉口而已。