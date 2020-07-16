特朗普命中「貴格」 拜登不可不防

大家吃KFC家鄉雞，可能會想起山德士上校爺爺；食MacDonald漢堡包，則想到麥當勞叔叔；那麼每早吃Quaker桂格麥片時，還未瞓醒，誰都沒想起吧！告訴你一個名字William Penn威廉．賓，是基督教其中一個派——貴格派（Quaker）教徒，同麥片有關，美國賓夕法尼亞州亦因為這位阿賓得名。

貴格派17世紀在英國創立，Quaker來自quake震動，可解作在顫抖的人，其中一個流傳是教徒聚會時因歡喜若狂身體會抖動。他們也信奉耶穌，主張任何人之間像弟兄姊妹，生來平等，故拒絕承認國王高人一等，又不肯納稅予聖公會，於是被排斥。很多貴格派教徒離開英國移民美洲，帶領他們的就是威廉．賓。

賓夕法尼亞 因貴格派威廉•賓得名

17世紀60年代，當時英王是查理二世，據說他以前曾向Penn父親借錢。Penn的父親死後，他要求國王用已變成英國殖民地的美洲土地還債，國王於是把大片土地賜給他，那地方得名Pennsylvania，即其後的賓夕法尼亞州，Pennsylvania拉丁文意思是「賓的林地」。

威廉．賓改變了貴格教徒命運，貴格派就為後來的美國注入平等、相互尊重精神。貴格派與麥片有甚麼關係呢？早期進入美洲的移民，都自食其力耕作如種麥出售，如今麥片品牌標誌中的白髮、戴帽老人，就是早期貴格派信徒的模樣，寓意產品如教徒般優秀且可信。

賓夕法尼亞州有其他稱謂，包括貴格州，著名學府賓夕法尼亞大學，更是由開國元勳富蘭克林創建。他認為要令當時北美洲達到歐洲的工業實力，須提倡注重實際應用的新型教育，培養具創新思維，不脫離現實的人才，這種思想貫穿大學200多年的發展。

大學的學生，有時被稱貴格人，大學體育隊吉祥物靈感也來自貴格教徒。

大學有一所沃頓商學院（The Wharton School），創立於1881年，是美國第一所大學商學院，同哈佛商學院齊名，一直高踞長春藤前列，以金融聞名，乃很多華爾街精英的母校。有人開玩笑說，在偏重商業管理的哈佛畢業出來做CEO，然後指使那些沃頓出來的CFO睇數。沃頓知名校友，包括本欄近日談過不少的Tesla馬斯克，他更擁有賓夕法尼亞大學物理及經濟雙學士，把做基礎科學的精神帶到商業領域。身家剛被他超越的股神巴菲特、特朗普總統及女兒伊萬卡，都出身於此「貴格學府」。

不過，特朗普姪女Mary Trump剛在本周二出版家庭回憶錄，姑且繙譯成《永不滿足：我家如何出了個世上最危險的人》，講述數十年來黑暗歷史如何將特朗普變成她口中，每天都在威脅世界健康、經濟和社會的鹵莽領導人。

特出身「貴格學府」 靠請槍考入？

書裏還寫，特朗普之所以能入名校中的名校沃頓商學院，全因請槍代考學術評估試SAT，最終獲錄取。

無論特朗普是否靠請槍或憑藉家族關係，從紐約的大學轉到沃頓就讀，他以賓大為榮，母校卻「唔多俾面」。在新冠肺炎疫情重臨下，特朗普仍鼓吹復工，沃頓商學院早前曾以數據模型預測美國復工後疫情發展，說可能多達700多萬人染病，是現在一倍。

11月大選臨近，在疫情難以遏制和經濟下滑雙重打擊下，特朗普可謂心急如焚。能否拿下包括賓夕法尼亞在內的數個搖擺州，成為心頭大石。上屆，特朗普在賓夕法尼亞州只贏大約4萬票，不可不提的是，賓夕法尼亞是民主黨總統候選人拜登的出生地，最新數據顯示拜登在當地支持率比特朗普多約10個百分點，雖然差距不太大，但趨勢是仍在擴闊。

始終都是一句，世事充滿意外，四年前特朗普已示範了一次。廣東話有句俗語，「頭尖額窄，無嚟貴格」，頭尖是指天中、天庭位高，代表自尊心強，再加額角窄代表少年運弱、智力差。一個人智力不足，卻又自視過高，當然就沒有富貴命嘛。特朗普頭不尖額不窄，擁有富貴命，出身「貴格學府」，不能低估，拜登需提防特朗普的命中「貴格」。

▲ Quaker麥片與威廉．賓（圖）有關，賓夕法尼亞州又因他而得名，而賓大的沃頓商學院是「貴格學府」，據說特朗普是請槍考入。（資料圖片）

▲ Quaker麥片（圖）與威廉．賓有關，賓夕法尼亞州又因他而得名，而賓大的沃頓商學院是「貴格學府」，據說特朗普是請槍考入。（資料圖片）