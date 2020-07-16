美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 評．析．天下版 2020/07/16 分享： 針對港區國安法出台，美國總統特朗普公布已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令，終止美對香港的特殊待遇。 惟美國制裁行動，未為本港股滙市場帶來震撼，恒指高開低走全日近無升跌，港滙繼續貼近7.75強方保證水 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 2020/07/15 Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 2020/07/14 A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 2020/07/13 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 交易講場 - 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 2020/07/11 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 交易講場 - 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 2020/07/10 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 香港 中國 美國 特朗普 美元 指數 金融 人民幣 A股 港區國安法 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入