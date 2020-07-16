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美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改

評．析．天下版 2020/07/16

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針對港區國安法出台，美國總統特朗普公布已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令，終止美對香港的特殊待遇。

惟美國制裁行動，未為本港股滙市場帶來震撼，恒指高開低走全日近無升跌，港滙繼續貼近7.75強方保證水

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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