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科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖

行政人員版 2020/07/16

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新冠肺炎疫情加速科技行業發展，為培訓未來本地的創科領導人才，近日香港科技園公司宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓，計劃現正接受申請。

是次計劃為「香港

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欄名 : Good Job Insight

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