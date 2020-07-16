科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 行政人員版 2020/07/16 分享： 新冠肺炎疫情加速科技行業發展，為培訓未來本地的創科領導人才，近日香港科技園公司宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓，計劃現正接受申請。 是次計劃為「香港 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 2020/07/15 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 2020/07/14 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 僱主為控成本 Freelancer更渴市 2020/07/13 僱主為控成本 Freelancer更渴市 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 2020/07/10 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 2020/07/09 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 商業 僱員培訓 科技行業 行業 疫情 香港 大學 華為 薪酬待遇 學士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入