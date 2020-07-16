美制裁香港壓中國 港要自強再創優勢

因應港區國安法，美國總統特朗普連出兩招制裁香港，包括簽署《香港自治法案》，並取消對港特殊地位待遇。雖然有關制裁是預期之內，但制裁措施會對本港未來的經濟和生活會有何影響，難免惹來猜想，港府宜主動解說，消除大家不必要疑慮。而港人亦需面對現實，自強振作，並以不亢不卑心態，迎難而上，發揮過去良好傳統智慧，創造新優勢、新發展機會。

矮化香港地位 圖阻華金融發展

特朗普強調香港將得到等同中國的待遇，意味要把香港視為中國一個普通城市。美國此狠招相信是要矮化香港，打擊本港國際金融中心地位，並藉機強化紐約、倫敦，進而更全面打壓中國在國際資本市場發展的能力。

惟美國制裁卻隻字未提金融措施，印證外媒之前報道指華府已排除為選項，以免損人不利己，故未對本港股、樓、滙市場帶來震盪，港股高開後回落，收市微升3點，部分業主稍為減價便見承接力。

港府昨晚發表嚴正聲明，譴責美國做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，並指斥美國以「支持港人」的政治口號來美化惡劣行為，做法虛偽。港府又表示會研究美方措施有否違反世貿規則，不排除採取行動。事實上，港府除了在對外層面要維護香港利益，對內亦應進一步向港人解畫，讓大眾清楚知悉制裁措施有何影響，並作好預防準備。

新措施下，香港亦不准從美國進口敏感技術；港出口到美國的貨品，會被徵收與中國相同的關稅；特區護照不再獲得入境特殊待遇等。制裁措施影響有限，皆因本港出口往美國貨品佔整體出口很小部分，而部分廠商之前已將生產綫由內地遷移到東南亞。

取消罪犯引渡 涉掩護特務勾當

事實上，美國今後不再區別對待特區護照，對喜愛外遊的港人來說，可能關注特區護照會否像過往那麼容易取得10年赴美簽證？抑或像內地人只有1年或更短期的簽證？一直以來，美國人入境香港不用簽證，但港人赴美則要簽證，而且手續繁複，台灣人赴美卻不用簽證，可見華府完全將簽證作為政治手段。

美國禁止香港從美進口敏感的軍民科技，又不再安排美港學術交流活動，地質調查局暫停與中大太空信息科學研究所合作，恐窒礙本地科研發展，但中大強調合作去年已結束，雙方未有續簽合作協議，但美方將此放進制裁之列，對不知情人士徒添無限猜想。

不少分析認為，港區國安法立法，反應最強烈的是五眼聯盟（美國、加拿大、英國、澳洲、新西蘭），因他們被指一直以香港為特務中心，收集中國情報，所以多國暫停與香港引渡逃犯協議，所謂香港自由民主受損是表面理由，實質是防止他們的間諜、罪犯被引渡回港受審。

政治從來複雜，美國將香港視為美中角力的籌碼、棋子，香港和港人要有心理準備，在這個極為凶險的環境中，處變不驚，奮發振作，有勇有謀，面對挑戰，並配合中國龐大市場發展，創造新機會！

責任編輯：劉婉雯