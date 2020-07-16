賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃  推動各界共建長者及年齡友善文化

香港人口老齡化情況愈趨明顯，根據政府最新推算，到了2040年，本港將會有約250萬名65歲或以上的長者，佔屆時總人口近三分之一。事實上，隨着醫療和教育水平的提高，不少長者依然健康活躍，因此，世界各地積極建設長者及年齡友善城市，讓年長人士得以更積極地享受晚年生活。

長者人口比例增 提升年齡友善風氣以把握機遇

建構長者及年齡友善城市是有賴社會不同持份者的共同參與。有見及此，由香港賽馬會慈善信託基金主導及策劃的「賽馬會齡活城市計劃」，今年再度舉辦「賽馬會齡活城市『全城．長者友善』計劃」（下稱「『全城．長者友善』計劃」），鼓勵公私營機構持續推出長者及年齡友善的措施、產品和服務，希望社會不同界別的持份者，包括商界、政府部門及公共機構，攜手建立「齡活」文化，一同應對老齡化社會的挑戰及機遇。「全城．長者友善」計劃致力實現三大目標，包括在社區建設年齡友善的環境；為長者及中高齡人士提供有用的資源及資訊，讓他們在社區積極享受生活；及提高公眾對長者及年齡友善城市重要性的認知，帶動公眾尊重長者。

「全城．長者友善」計劃歡迎所有在香港註冊及營運之公司、政府部門及公共機構參加。參與計劃的公司或機構須實行至少一項長者及年齡友善的措施，或提供針對長者需要的產品或服務。所有合資格的公司或機構將可獲發計劃證書及標誌，以表揚其參與和貢獻，並能讓公眾識別這些公司或機構。

設7大獎項 表揚傑出企業與機構

此外，為表揚在推廣年齡友善文化上表現傑出的公司或機構，「全城．長者友善」計劃特設七項特別大獎，包括「齡活就業大獎」、「齡活設施大獎」、「齡活創意大獎」、「齡活協作大獎」、「齡活商業大獎」、「友善人情大獎」及「我最喜愛的『全城．長者友善計劃』」大獎，涵蓋不同範疇。

齡活就業大獎

- 表揚獲獎企業或機構在鼓勵長者就業所作出的貢獻。

齡活設施大獎

- 表揚獲獎企業或機構為長者提供便利和完善的設施。

齡活創意大獎

- 表揚獲獎企業或機構在設計及提供針對長者需要的創新產品、服務或活動上所作出的努力。

齡活協作大獎

- 表揚獲獎企業或機構透過運用各方資源（如內部人力資源、與其他商業或非牟利機構合作），從而持續推動或實踐惠及長者的年齡友善措施或活動。

齡活商業大獎

- 表揚獲獎企業或機構推出年齡友善的服務或產品，從而開發新的業務組合，帶動商機。

友善人情大獎

- 表揚獲獎企業或機構透過推行年齡友善措施譜出勵志故事，並為推廣本港長者及年齡友善文化帶來正能量。

我最喜愛的全城‧長者友善計劃大獎

- 公眾人士將獲邀在「賽馬會齡活城巿計劃 Jockey Club Age-friendly City Project」Facebook 專頁 (www.facebook.com/HKJCAFC)上投票， 以選出他們最喜愛的年齡友善措施、活動、產品或服務。

由各界專業代表組成的大會評審團將考慮有關措施、產品或服務的創意及創新性、對社會的影響、資源投放、可持續性及公眾投票等標準進行評審，選出實踐長者及年齡友善概念的模範。「賽馬會齡活城市『全城．長者友善』計劃」由即日起至8月14日接受報名。更多有關計劃的資訊及報名方法，請瀏覽www.jccitypartnership.hk。

計劃獲廣泛支持 各行各業共建「齡活」社區

售賣長者家居用品的社會企業安居通，在上屆計劃中榮獲「友善人情大獎」。將近70歲的退休人士阿潘於2014年加入安居通，並成為店長，主要負責產品物流及擔任長者優質生活顧問。他將退休前在工廠的管理經驗應用到這份工作中，同時以第一身向長者及其照顧者介紹及解釋各種可提升家居長者友善程度的產品。阿潘認為，退休後仍可以充實地工作，繼續服務社會，並且協助提升社企的運作效率，是一件非常有滿足感的事。

建造業議會於上屆計劃中則獲得「齡活協作大獎」。該會推行的「建造業運動及義工計劃」（「建義勇為」）的理念是服務社群，透過組織及籌劃義工服務，主動幫助社會上的弱勢社群。建造業從業員及學生定期走訪有需要的獨居長者，為他們進行家居維修、批灰漆油翻新及加設扶手等工作，正好能夠發揮專業所長。

「全城．長者友善」計劃於2018年展開，獲得4大商會（香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會）支持，第一屆計劃共吸引超過80間來自不同界別的公司及機構踴躍參與。香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮感謝社會各界與馬會攜手，致力建構香港成為一個齡活城巿：「為應對香港老齡化社會的挑戰及機遇，馬會一直鼓勵不同持份者共同建構長者及年齡友善城市。透過再度舉辦賽馬會齡活城巿『全城．長者友善』計劃，我們希望鼓勵更多來自各行各業的公司及機構提供多元化的長者及年齡友善措施、產品和服務。」

賽馬會齡活城市計劃 推動18區實現長者友善

香港賽馬會慈善信託基金自2015年起，聯同本地4間老年學研究單位(包括香港中文大學賽馬會老年學研究所、香港大學秀圃老年研究中心、嶺南大學亞太老年學研究中心、香港理工大學活齡學院)推行「賽馬會齡活城市計劃」，攜手應對人口老化帶來的挑戰。

計劃以「齡活」為名，包含了靈活、積極的意思。馬會與社區夥伴期望透過計劃，提升本港長者及年齡友善程度，加深公眾對長者及年齡友善城市的認識，透過與社區不同持份者共同努力，推廣長者及年齡友善文化，改變大眾對「年老」的固有觀念，讓香港成為適合不同年齡人士生活的地方。

「賽馬會齡活城市計劃」推行5年半以來，透過與政府、區議會、學術界、商業機構及巿民攜手合作，採取由下而上、地區為本的模式，於全港18區推動長者及年齡友善風氣 ，現時全港18區已成功加入世界衞生組織的「全球長者友善城市及社區網絡」。

(資料由客戶提供)