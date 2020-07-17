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香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品

副刊版 2020/07/17

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疫情下，已辦了3屆的香港兒童國際電影節（KIFF）把原定於7月舉辦的第4屆KIFF順延至2021年暑假進行。為了啟發小朋友的創意思維，以及培養其對電影的興趣，大會今年將首辦網上特別版，由7月18日至

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欄名 : 防疫訊

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