香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 副刊版 2020/07/17 分享： 疫情下，已辦了3屆的香港兒童國際電影節（KIFF）把原定於7月舉辦的第4屆KIFF順延至2021年暑假進行。為了啟發小朋友的創意思維，以及培養其對電影的興趣，大會今年將首辦網上特別版，由7月18日至 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 2020/07/04 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 2020/07/01 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 2020/07/01 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 2020/06/27 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 2020/06/22 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 疫情 香港 英國 電影 Facebook 南韓 法國 伊朗 印度 自閉症 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入