香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品

疫情下，已辦了3屆的香港兒童國際電影節（KIFF）把原定於7月舉辦的第4屆KIFF順延至2021年暑假進行。為了啟發小朋友的創意思維，以及培養其對電影的興趣，大會今年將首辦網上特別版，由7月18日至

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