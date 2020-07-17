示威中有警員受襲，某醫生在社交平台留下涼薄血腥言論因而備受關注，涉事醫生事後登報說明電腦戶口被盜用而非他個人行為，是耶非耶難以追究。

若真有其事，為何平日道貌岸然、仁心仁術的醫生會出惡言？

答案很簡單，因為醫生也是人，而人也是動物，動物定必有instinct（本能）。「本能」的定義為生物向外來刺激的反射性行為，毋須學習，因在進化的過程中，此類行為早已深印腦中，遇上外來刺激，這行為便一觸即發。但人類比一般生物複雜，懂得從思想控制行為，舉例，侍應生不慎把熱湯潑在客人大腿，客人痛得要命，本能反應可以是破口大罵，因這是憤怒所激發的行為，但礙於社會規範（Social Norms），再加上在沒有私隱的公眾地方發難，恐怕會即時成為網紅，客人便以思想控制本能，只會說句：「不打緊，下次小心點。」

暴力是最基本求存本能之一，生物遇上暴力便本能地以暴力回報。今天的香港人政見兩極化，示威過程亦出現不少暴力場面，當目睹暴力便本能地以暴力回應，惟言語上的暴力可以在社交平台上留下永遠足迹，人的內心世界也可藉此一覽無遺。

醫生也是人，惟盼人性的善與美可跟暴力本能一較高下。