第二年看陳恩碩（Tom Chan）導演一手包辦編劇、作曲、填詞、導演和監製的原創製作《我們的青春日誌》音樂劇，仍被深深觸動，跟着台上演員同笑同泣。

作品的場景是校園青春劇，內含很多值得我們此時此地探討和反思的元素：兩代矛盾、教育本質和意義、夢想和現實的掙扎、人生遺憾等。這些議題可以很重，稍輕率或過火處理，易有反效果。但Tom拿捏得恰到好處，首先是用很平易近人的音樂和歌詞輕鬆切入，其次是他沒有提供答案，而是藉着呈現生活的日常（如父子／母女爭吵、夢想和愛情的取捨、地位和快樂的矛盾等），讓觀眾自行沉澱思考。

二十二歲的Tom，某年去韓國發現有條大街散布着很多小劇場，長期公演不同作品，即話劇、音樂劇，那種文化普遍到當地人可隨時晚飯後、即興來到找齣合心水作品欣賞。這激起Tom的一個新念頭：何不在香港嘗試引入這類小型劇場、長期有作品上演的模式呢？這種開天闢石的勇氣和毅力，需要像他這樣對原創音樂劇有功底和熱誠才能成事。而他最終希望的，是把原創音樂劇融入港人日常生活。

已在英國取得雙碩士學位的Tom，在英國唸書時，最開心就是能飽覽英國的歌劇／音樂劇。他讚揚英國水準相當高，因為他們在製作過程中，各方面（包括劇場的節奏、牽動觀眾情緒的掌控）都有精準計算，故他期望可將英國所學融入自己的原創音樂劇。

水準高不一定曲高和寡，Tom說：「曲詞不是用來展現一個人的文學修為有幾了不起，能用上生活化文字反更令人觸動。」這令我想起黃霑，霑叔功力之高深，就是不在文字上忸怩，而是平易近人地營造另一番意境。年輕的Tom也有這種領會，非常難得，所以看《我們的青春日誌》音樂劇時，觀眾根本毋須看投射字幕，因為歌詞就是我們的尋常廣東話，再配上Jazz、Tango、Rap、Pop不同的曲風，看得觀眾陶醉和享受。

這齣劇我是第二次睇，但相信還有第三、四次或更多，這是一齣值得百分百瞓身推介的音樂劇，是香港近年鮮見相當高水準的原創作品。