Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟 副刊版 2020/07/17 分享： 即使以製作行李箱起家，但今天的Louis Vuitton已經發展成一個超級品牌，所涉獵的產品項目相當全面，而且品牌更精益求精，在各方面都稱得上專家。就好像它的高級珠寶系列，手工及設計都無可挑剔，採用的 ... 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 2020/06/26 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 2020/06/19 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 Chaumet迎接6月佳期 2020/05/29 Chaumet迎接6月佳期 Mikomoto╳Comme des Garcons戴珍珠的男人 2020/05/22 Mikomoto╳Comme des Garcons戴珍珠的男人 CHANEL高級珠寶系列 一切從Tweed開始 2020/04/17 CHANEL高級珠寶系列 一切從Tweed開始 消費種類 消費資訊 珠寶 品牌 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入