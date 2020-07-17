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Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟

副刊版 2020/07/17

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即使以製作行李箱起家，但今天的Louis Vuitton已經發展成一個超級品牌，所涉獵的產品項目相當全面，而且品牌更精益求精，在各方面都稱得上專家。就好像它的高級珠寶系列，手工及設計都無可挑剔，採用的

...

欄名 : Jewelry

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