中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治

市場期待已久的中芯（00981）回歸A股，上演反高潮戲劇性走勢。中芯A股（滬：688981）昨科創板上市最多升近2.5倍，A股大跌市下收市仍升2倍。惟中芯港股卻現「散水」迹象，股價一度大跌近3成，相對

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