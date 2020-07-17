中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 評．析．天下版 2020/07/17 分享： 市場期待已久的中芯（00981）回歸A股，上演反高潮戲劇性走勢。中芯A股（滬：688981）昨科創板上市最多升近2.5倍，A股大跌市下收市仍升2倍。惟中芯港股卻現「散水」迹象，股價一度大跌近3成，相對 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 2020/07/16 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 2020/07/15 Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 2020/07/14 A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 2020/07/13 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 交易講場 - 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 2020/07/11 散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 股票 A股 H股 中芯國際（00981） 中芯國際（滬：688981） 中國石油股份（00857） 中信建投証券（06066） 中國人壽（02628） 買入 外資 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入