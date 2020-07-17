拜登會是美國首個口吃總統嗎？

在新冠肺炎疫情爆發前，沒太多人相信民主黨的祖．拜登（Joe Biden）出來選總統會對特朗普連任構成威脅，都覺得他欠缺總統風範。香港人對他的印象，以我接觸覺得，大體只有兩種：奧巴馬的副總統，都認得他，但沒人知道他幹啥；另一印象，年紀大、口才差。

有人說，在奧巴馬年代拜登最擅長的是面對鏡頭微笑。今天，拜登78歲了，在競選集會演講忘詞，目光透着呆滯；多次出現令人哭笑不得的口誤，例如不止一次將新冠肺炎說成甲型流感。拜登曾自稱是一部「失言機器」，他甘願如此嗎？不會是，講錯話或許同年紀大有關，另一主要原因，是他自小已有一種缺陷，他自己也承認--口吃。

四歲開始口吃 背誦詩篇「宣戰」

美國媒體The Atlantic曾訪問拜登有關口吃的困擾及感受，在文章中我們可從另一角度，人的角度走近拜登，這位下任美國總統的可能人選。

“I-um-I don't remember”,“we f-f-f-f-further support-”,“I'd have to see it. I-I-I don't remember”拜登說話，有時會這樣子。他說，4歲開始口吃，較難發音的字母是s和r，例如變成“rrrrrrepresentative”，他讀幼稚園時受過一些矯正，但幫助不大，日常生活中，遇上不少問題。例如花了一段時間都講不出啤酒牌子時，正在忙的酒保便會走開不理他。去食肆點餐，說話已經盡短，縮到只有六個字“Turkey club, white toast, easy mayo”（火雞公司三文治、白麵包烘底、簡單沙律醬），但仍然口窒，索性在餐牌上指要甚麼。

口吃者克服身體機能障礙已很吃力，心理關口亦不易過，有患者會覺得身體背叛自己，不聽大腦指揮好好說話，還要忍受被身邊人嘲笑。拜登兒時花名Joe Impedimenta（負累阿祖），“H-H-H-H-Hey, J-J-J-J-J-Joe B-B-B-B-Biden”，有中學同學喜歡這樣打招呼。他回憶說，當口吃嚴重的時候，試過頭都晃動，旁人問他是否有柏金遜症。他說口吃次數有時很頻密，變得像神經異常的樣子。他曾經蓄意將鞋內的腳趾捲曲，或者踢踏腳部來令自己分心，希望減輕口吃程度。

後來，他下決心在睡房向自己的口吃「宣戰」，面對鏡子拿電筒照着自己，一邊背誦詩人W. B. Yeats（葉慈）及Ralph W. Emerson（愛默生）的作品，一邊觀察臉部反應，捉摸說話節奏。口吃由幾歲持續到20多歲，進入社會後改善了，他自己覺得近幾十年情況沒有小時候嚴重，不過仍然如影隨形跟着他。

總統候選人通常鮮有談論自己的黑暗日子，但拜登漸漸放開，願意承認有口吃，但也只是點到即止，不會讓外界進入屬於他的心中黑洞，反而着重強調如何克服它。真關心又好，做秀也吧，他亦公開鼓勵其他口吃者，指出此缺陷與智商、才能無關，並不影響人們發揮自己。在美國，估計大約有300萬口吃者，名人包括今年三月離世的前通用電氣CEO Jack Welch，以及Tiger Woods、Bruce Willis等。

競選策略：啥也不幹 免出洋相

今年，兩宗「黑天鵝事件」--疫情及佛洛伊德死亡引發反種族浪潮，有人認為對拜登來說是「良機」，令特朗普失去支持，社交距離更讓拜登避過同特朗普面對面交鋒，亦有講法取笑拜登的競選策略非常明確：啥也不幹，免出洋相，等特朗普自己輸了這場仗。

2007年，拜登在自傳中曾引述父親的教誨：「不要抱怨，不必解釋」。不過，現在是選總統。有輿論指出，當對手及媒體片面地質疑他的健康不足以承擔履行總統職責，拜登應該不要再左閃右避，而是更公開面對口吃問題。當孩子口吃，大人或會埋怨：「咁樣將來乜都做唔到」之類。下任美國總統，可能是一位口吃者！

拜登說過，口吃是世上唯一仍被取笑的身體缺陷，一位口吃的總統，或許令更多人意識問題所在。在政治上，口吃會失分，承認口吃可能收獲同情分。不過，永遠靠人同情不可行，政治現實歸現實，不能一日拖一日，「施政無results，選民把你out」。

▲ 美國民主黨總統候選人拜登幼時已經口吃，常遭身邊人嘲笑。疫情下要保持社交距離，令他避過與特朗普面對面交鋒。（路透社資料圖片）

▲ 美國民主黨總統候選人拜登幼時已經口吃，常遭身邊人嘲笑。疫情下要保持社交距離，令他避過與特朗普面對面交鋒。