香港航空樞紐 疫後如何再起飛？

新冠肺炎疫情對諸多行業帶來嚴重影響，隨着各個國家和地區都採取了相應的出入境限制乃至封城措施，航空業首當其衝。

社運+疫情+貿戰 港航運難捱

受限於地理因素，香港航空業在國際市場上遭遇重挫之際，沒有像內地或美國那種可以分擔損失的龐大內陸航空市場。由於航班大幅度減少，香港國際機場甚至出現大量飛機停泊在停機坪的「飛機展」情況，場面罕見且壯觀，但也讓人唏噓扼腕。

從2019年下半年反修例風波，再到2020年上半年新冠肺炎疫情，香港國際機場乃至整個航空業無疑經歷了全球其他主要機場都沒有遭遇的極大挑戰。根據香港機場管理局信息，2019至2020財政年度，香港機場客運量和飛機起降量分別是6,090萬人次及377,420架次，分別下跌18.9%和12%，更是跌出了全球十大客運機場排名。加之受到國際貿易糾紛打擊，貨運量下跌至470萬公噸，同比減少7.3%。

國泰「大得不能倒」 政府打救必要

作為香港航空業龍頭，國泰航空更是飽受疫情沉重打擊，出現客貨量雙跌情況。單是今年4月，載客量暴跌99.6%，日均客量僅有458人。今年首四個月載客量較去年同期減少64.4%，載貨量則同比下跌26.6%，共計虧損45億港元。

為協助國泰度過難關，特區政府在6月初宣布國泰資本重組計劃，動用273億港元土地基金投資國泰。該計劃最終在7月13日的國泰特別股東大會上獲得通過。另外，昨日（14日）政府公布第四批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單，涉及國泰的資助額達到4.58億港元，承諾授薪僱員人數1.77萬人。很多人在政府宣布救助計劃時曾質疑，面對眾多企業受疫情影響面臨困境，為何政府卻只救國泰一家航企？

其實，早在今年3月國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy）就曾表示，由於今時今日商業債券市場基本上把沒有政府股東大力支持的航空公司拒諸門外，在面對大幅虧損的情況下，其中一個選擇就是讓公司倒閉。但對於香港航空業和航空樞紐地位來說，國泰確實「大得不能倒」。

國泰目前佔香港國際機場客運量和貨運量的比例分別是57%和41%。同時，香港在全球擁有的220多個航站點中，有49個客運點和14個貨運航點只有國泰提供服務。此外，國泰亦持有龐大航空網絡及航權。這些都意味着，國泰不僅是一家航空公司這麽簡單，更是香港維持和提升國際航空樞紐地位的關鍵因素。

正如財政司長陳茂波明言，注資國泰就是為了維持香港國際航空樞紐地位，繼續推動本港國際航空樞紐乃至整體經濟發展。其實，無論從香港航空業發展本身，抑或是本港長遠利益來看，政府及時出手救助國泰，確實是應有之義。

航空業帶動經濟 鞏香港地位

首先，《基本法》第128條明確規定：「香港特別行政區政府應提供條件和採取措施，以保持香港的國際和區域航空中心的地位」。其次，根據去年2月公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，大灣區發展的其中一個方向就是建設世界級機場群，其中更明確香港的國際航空樞紐地位。

此外，航空業可以帶動本地經濟發展，促進商貿旅客往來，進而推動旅遊、酒店等相關行業發展，支撑國際貿易、運輸物流等行業，最終鞏固香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位。

當然，對於經歷社會動盪和疫情洗禮之後的香港航空業，找到長遠且多元化的發展方向，才是政府和行業需要關注的重點。根據《綱要》內容，鞏固提升香港國際航空樞紐地位，需要強化香港在航空管理培訓上的能力，發展高增值貨運、飛機租賃和航空融資業務等，並推進大灣區機場的錯位發展和良性互動。

無疑，如果第三跑道系統能如期在2022年投入使用，並在2024年全面啟用，香港機場整體客貨量將會明顯提升，而香港航空產業整體發展潛力也將獲益。

爭多元發展 與大灣區良性互動

但與大灣區貨運港口群競爭激烈一樣，香港、廣州和深圳三地的機場競爭也不遑多讓。因此，如何利用從目前到2024年這3年多的窗口期，積極推動與深圳、廣州乃至珠海和澳門機場的協調與合作，統一市場資源並進行有效分配，從而實現共贏局面，將決定香港未來是否能繼續保持國際航空樞紐地位。

其中，除了保持優質高效機場服務從而吸引中轉旅客和貨物運輸之外，拓展航空教育產業化，繼續推動飛機租賃和航空業融資，以及建立航空爭議解決中心，應該是香港實現錯位發展的主要方向。

截至2018年的統計，本地運營的國泰、港龍、港航和快運四家航企，只有約兩成機師是本地人，反觀新加坡本土機師比例卻高達八成。因此，依托香港國際航空學院現有基礎，將航空教育產業化，與大灣區其他機場和航企合作，着力培養本地和大灣區機師及其他管理和服務人才，將強化香港及大灣區整體航空業的可持續競爭力。

發揮法律優勢 拓爭議解決中心

另外，依托國際金融中心優勢，2017年7月政府推出新稅制發展香港的飛機租賃業務，允許合資格飛機出租商進行合資格飛機租賃活動，可享受稅收優惠。此後，包括工銀租賃、中飛租賃等內地大型飛機租賃企業紛紛落戶香港，邁出確立香港作為國際飛機租賃和航空融資樞紐地位的重要一步。

此外，隨着飛機融資租賃、旅客和貨運數量逐步增多，相應的法律需求也會提高。在這種情況下，香港亦應充分發揮法律服務優勢，拓展在航空爭議解決領域的發展，成為大灣區乃至亞太區內航空法律服務和爭議解決中心。

▲ 由於航班大幅度減少，香港國際機場甚至出現大量飛機停泊在停機坪的「飛機展」情況，場面罕見。（資料圖片）