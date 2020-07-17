疫下封關難外遊 VR旅遊可為？

新冠疫情令各地封關，旅遊業幾近停擺，但有分析指疫情或能帶動虛擬實境（VR）旅遊。VR技術已逐漸融入本地旅遊業，但外國做法仍有參考價值。

VR提升旅遊體驗 重塑古迹原貌

據市場研究公司Research and Markets一份報告顯示，旅遊業愈趨正視VR的潛質，而非只當噱頭。報告指，VR可提升旅遊體驗，5G技術亦方便在虛擬環境中重塑歷史遺迹的原貌，且Z世代對新科技接受程度較高，利用VR作宣傳有助吸客。

外地早有以VR作旅遊宣傳，例如澳洲旅遊局曾在2016年於全球推廣《心看澳洲海岸綫》活動，讓人在360度虛擬實境中體驗澳洲海景。但VR在旅遊業的用途已不止是宣傳，更可在一定程度上模擬取代親身外遊。法國初企FlyView前年便用技術讓人體驗背上噴氣背包（jetpack）在巴黎上空飛翔，鳥噉巴黎風景；美國南卡羅來納州立公園亦讓人在虛擬實境中體驗攀山，節省時間之餘亦可保護自然環境。

5月訪港旅客8100人次 跌99.9%

除了此類較為刺激的體驗，VR技術亦可助遊客體驗外遊中的細節。日本航空公司First Airlines便曾提供價約6,000日圓（約400港元）的頭等艙VR體驗。內地亦漸流行「雲遊」，即足不出戶透過手機及VR裝置便可如臨實地，例如微信上的VR全景功能可讓人720度全方位探索逾500個內地旅遊景點，亦可透過真人語音導遊服務，了解更多景點的歷史及小知識。

本港旅遊業受疫情打擊，旅發局數字顯示今年5月訪港旅客僅約8,100人次，按年大跌99.9%。早前本港疫情放緩，旅發局力推本地遊計劃「旅遊．就在香港」，但疫情近日再度惡化，且屬社區爆發，本地團也要叫停。

VR功能現已逐步融入本地旅遊業，例如旅發局前年曾推出《VR時光倒流香港遊》微電影，旅客戴上VR眼鏡後就可探索「老香港」。本港多間博物館包括歷史博物館及科學館，亦有在疫情期間將館內展品「虛擬化」，供市民在家中欣賞。

仿真度高互動性強 長遠效益大

VR旅遊引人入勝之處，在於其仿真度高及互動性強，惟本地現有的VR展比起外地仍顯生硬，多以直接觀看為主。疫情期間推廣虛擬旅遊屬應急做法，疫情過後會否因此帶動實體旅遊業仍待觀察，但若VR旅遊做得好，或可提升整體旅遊體驗，帶來長遠效益。

▲ 新冠肺炎全球大流行，引致各地封關抗疫，旅遊業首當其衝，而VR旅遊亦乘時興起。（資料圖片）