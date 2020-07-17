選民政治立場 主宰投票意向？

香港自1991年開始有立法議會民主普選，自此，選情一屆比一屆激烈，政治立場成為投票選擇的重中之重。為了讓社會對選舉形勢有更多了解，本文將利用上一屆立法會選舉的民意調查資料，在這方面作出一些分析。

政治波詭雲譎 政團三分天下？

雖然本地政團大多已發展20多年，而不同政治陣營在不同地區又在某程度上建立了一定的「票倉」，但是選民本身的政治定位普遍不強。再者，近年政團版圖波詭雲譎，過去的立法會選舉，是泛民主派和建制派兩大政治陣營對壘爭霸，在2016年選舉中，本土派政團異軍突起，有人因此認為香港政治版圖「三分天下」，惟選民與政治陣營之間是否已形成了穩固的支持關係，則仍待探討。

香港亞太研究所在2012和2016年立法會選舉對選民進行大型民意調查，發現在2016年的選舉，約三成八受訪者自認中間派或自覺沒有政治取向，比例較2012年立法會選舉時為低（當時比例是超過四成半）；自認民主派者約三成，較2012年時減少（當時比例有三成八）；自認建制派者約一成半，較2012年時稍高（當時比例是一成多）；最後有約一成選民自認新興的本土派。

自認建制者 逾9成投建制候選人

在2016年選舉，我們以個人社經背景及所屬地方選區為控制變項，用對數迴歸分析檢測投票選擇，發現政治立場與投票選擇在地方選區和區議會（第二）功能界別選舉分析中，達統計顯著水平，且結果一致，證明二者有顯著的關聯，選民的確傾向投票給予自己政治定位接近的候選人，尤其是自認建制派的選民，92.7%和96.5%選民在這兩部分選舉投票給建制派候選人（見表），對自認建制派的選民來說，投票選擇似是政治立場的反映。

在自認民主派的選民中，73.5%和95.3%在地方選區和區議會（第二）選舉投票給泛民主派候選人。但他們在地方選區投票給自己支持政團所屬的政治陣營的比例，卻顯著低於自認建制派的選民，因為不少自認民主派的選民投票給本土派，而72.1%自認本土派的選民在地方選區投票給本土派候選人，雖然沒有本土派人士參選區議會（第二），但93.3%自認本土派的選民在區議會（第二）投票給理念較接近的泛民主派候選人。

同陣營名單 考驗政治動員力量

由此可見，政治定位對香港選民的投票選擇具重要的作用，選民傾向投票給予自己政治定位接近的候選人或政黨，只是不少選民欠缺清晰的政治定位和偏好，這成為以政治立場解釋投票選擇的限制，而這些選民往往成為日益激烈的選舉勝負關鍵。

再者，在比例代表制下，數張相同陣營的名單在同一選區出選，即使有明確政治立場的選民，通常也會在理念較接近的陣營候選名單之間躊躇，未到最後一刻其選票都不知花落誰家。相信這亦是本屆選舉最引人注目，同時最能考驗各方政治動員力量的核心所在。（系列之二）

▲ 在比例代表制下，數張相同陣營的名單在同一選區出選，即使有明確政治立場的選民，通常也會在理念較接近的陣營候選名單之間躊躇，未到最後一刻其選票都不知花落誰家。（資料圖片）