花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 行政人員版 2020/07/17 分享： 本港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，各行各業重創，失業率攀上新高，大專生的實習職位更成為重災區，無數公司取消實習。不過花旗銀行就在疫境中啟動虛擬實習計劃，兩星期就有4,000名來自世界各地的學生報名參加， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 2020/07/16 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 2020/07/15 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 2020/07/14 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 僱主為控成本 Freelancer更渴市 2020/07/13 僱主為控成本 Freelancer更渴市 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 2020/07/10 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 銀行 花旗銀行 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 金融 服務 行業 在家工作 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入