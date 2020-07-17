花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名

本港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，各行各業重創，失業率攀上新高，大專生的實習職位更成為重災區，無數公司取消實習。不過花旗銀行就在疫境中啟動虛擬實習計劃，兩星期就有4,000名來自世界各地的學生報名參加，

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