做好本份急抗疫 勿將疫情政治化

本港疫情非常嚴峻，感染個案創新高，情況愈趨失控。港府除多管道控疫，更應設法進一步提高病毒檢測量，盡量做到全民檢測，切斷傳播鏈。社會亦要以人命為先，切勿將檢測問題政治化，方能盡快遏止疫情。

速加強社區消毒 檢討醫護設備

昨天新增確診67宗，本地感染佔63宗，當中35宗源頭不明，均創單日新高。疫情不斷擴大，除了食肆、學校感染群組的病人持續增加外，多區街市、大學、公私營醫院都爆疫。荃景圍有多名感染者分散不同大廈，彼此沒關連，令人擔心可能是乘搭公共交通時感染，形成小社區爆發。

感染群組不斷擴散，且愈來愈多源頭未明，反映隱形病人繼續在社區播毒，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無人知道疫情是否已見頂，確診個案未有下降趨勢。港府需要加強防疫措施，有必要對爆疫的街市、學校和醫院進行徹底消毒，當前食肆晚市禁止堂食，街頭冷清，應趁夜間派人洗街消毒。

隨着愈來愈多人確診，不但令公院隔離負壓病房供應日趨緊張，也連帶用來安置曾與病人有密切接觸者的檢疫中心單位需求大增，疊加駿洋邨檢疫中心月底要交還房署，勢令檢疫中心不敷應用。

港府須即時評估醫護設備是否足夠，檢疫中心和負壓病房的容納量如何，並着手研究緊急應對方案。例如當前很多酒店房間空置，可再考慮徵用酒店作檢疫中心，因之前一些酒店亦曾接待過從外地回港須家居隔離的人士，酒店方面已有一定處理防疫和消毒經驗。一旦隔離負壓病房和二綫隔離病房都爆滿，可考慮徵用體育館來安置病情輕微的病人，從而騰出隔離病房照顧重症患者。

政客陰謀論惑眾 延誤檢測時機

遏止社區爆發的最有效方法，是透過全民檢測，找出隱形病人進行隔離和治療。北京6月爆疫，當局在短短26天檢測1,188萬人，日均檢測量達46萬，結果367人確診，當中197人是透過檢測及早發現，從而快速切斷傳播鏈，成功遏止疫情擴散。

本港日均檢測量低，為了提高檢測能力，港府日前宣布委託兩家內地及一家本地檢測服務公司，為40萬名安老院和食肆員工、的士司機及大廈看更免費檢測，是向前邁出重大一步，但應對當前嚴峻形勢並不夠。港府需想方設法加快檢測，並將檢測量大幅提升，務求盡量做到全民檢測。

有政客用陰謀論看待委託內地檢測公司，擔心港人DNA數據被收集後送往內地，是完全無視疫下人命關天，繼續將疫情政治化。當前大家應以健康安全至上，只要能快速提升檢測量找出隱形病人，就應採用，勿再以政治理由延誤控疫時機。

除了政府加力做，企業亦應主動盡量安排員工在家工作，減少人流接觸。市民也應盡量留在家中，外出須做足防疫措施。只要大家做好本份，齊心抗疫，才有機會令疫情盡快回落。

責任編輯：陳楚源