倘疫情未遏 公僕再在家工作？

政府周一出猛招，禁晚市堂食等，確診個案昨仍創新高。消息指，目前個案是反映7至10天前的問題，一段時間後，若情況依然嚴峻，政府將推更辣招數，公務員或再在家工作。

昨日新增67宗確診個案，63宗來自本地，情

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