屋企開餐更安心 商場與酒店食肆外賣優惠多

黛安原本約咗幾個公關姊妹，聽晚出街食飯聚一聚，但而家食肆傍晚6點後禁堂食，有姊妹即刻提議改叫外賣上佢屋企開餐，因為唔單止唔使同人逼，以減低染疫風險，好多食肆同酒店仲有外賣優惠，部分自取除咗低至6折，仲送KF94防護口罩同搓手液，既慳荷包又貼心。

公關姊妹話，新鴻基地產旗下將軍澳中心、上水廣場、東港城、北角匯、Mikiki、life@KCC及錦薈坊等12個商場，即日起聯同逾百間場內食肆推出外賣優惠，其中將軍澳中心嘅「What The Pho囍越」晚市外賣自取，全單6折！而喺上水廣場，The Point by SHKP會員如幫襯「外賣自取滋味賞」，以300分可換領商場$10外賣自取餐飲券，再送搓手液同健康飲品；以800分就可兌換商場$40外賣自取餐飲券，再加送KF94防護口罩及健康飲品，部分商戶更推出高達7折嘅外賣自取優惠，真係超筍。

此外，同屬新地嘅荃灣廣場，由即日起至8月2日亦推出外賣優惠，只要光顧場內餐廳外賣自取滿$100，即送$20餐飲現金券；夜晚6點後憑任何消費，更可獲1小時免費泊車！

除咗商場，信和酒店旗下各酒店亦推外帶美食套餐同便當外帶及外送優惠，其中城市花園酒店綠茵閣，幫襯滿$1,000可獲贈$100餐飲優惠券一張；香港JW萬豪酒店亦推出外賣優惠及速遞服務，其中萬豪金殿及JW咖啡室外賣服務，凡叫滿$3,000或以上即享港島區內免費送遞，外賣自取就有7折。

本文轉載自《晴報》

▲ 信和旗下酒店推出多款外帶及外賣便當套餐優惠。

▲ 新地上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出「外賣自取滋味賞」。