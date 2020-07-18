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御海灣全面睇

置業家居 2020/07/18

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屯門御海灣位於海皇路23號，第1期共263伙，只設1座，稱為第2座。標準樓層一層設12伙，共享3部升降機。戶型由開放式至3房，實用面積介乎254至692平方呎，且全數以開放式廚房設計。項目預計關鍵日期

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欄名 : 封面故事

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