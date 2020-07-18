御海灣全面睇 置業家居 2020/07/18 分享： 屯門御海灣位於海皇路23號，第1期共263伙，只設1座，稱為第2座。標準樓層一層設12伙，共享3部升降機。戶型由開放式至3房，實用面積介乎254至692平方呎，且全數以開放式廚房設計。項目預計關鍵日期 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼疫市 屯門御海灣首推88伙 折實價由$469萬起 今日 無懼疫市 屯門御海灣首推88伙 折實價由$469萬起 屯門御海灣定價解碼 今日 屯門御海灣定價解碼 最新專欄文章 更多 無懼疫市 屯門御海灣首推88伙 折實價由$469萬起 今日 無懼疫市 屯門御海灣首推88伙 折實價由$469萬起 屯門御海灣定價解碼 今日 屯門御海灣定價解碼 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 2020/07/11 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 2020/07/11 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 2020/07/11 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入