屯門御海灣位於海皇路23號，第1期共263伙，只設1座，稱為第2座。標準樓層一層設12伙，共享3部升降機。戶型由開放式至3房，實用面積介乎254至692平方呎，且全數以開放式廚房設計。項目預計關鍵日期

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