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屯門兆康苑 實用長廳

置業家居 2020/07/18

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兆康苑乃香港房屋委員會（房委會）興建的居者有其屋（居屋）屋苑，位於新界屯門新市鎮北部，於1982年至1984年間建成，合共20座，提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692呎。

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欄名 : 樓市熱話

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