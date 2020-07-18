屯門兆康苑 實用長廳 置業家居 2020/07/18 分享： 兆康苑乃香港房屋委員會（房委會）興建的居者有其屋（居屋）屋苑，位於新界屯門新市鎮北部，於1982年至1984年間建成，合共20座，提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692呎。 ---------- ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 今日 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 油塘油塘中心 裝修新淨 今日 油塘油塘中心 裝修新淨 最新專欄文章 更多 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 今日 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 油塘油塘中心 裝修新淨 今日 油塘油塘中心 裝修新淨 441伙租置回收戶最快年底推 料1.5折售 定價$14萬起 今日 441伙租置回收戶最快年底推 料1.5折售 定價$14萬起 今期推4屋苑共涉7,047伙擬63折售 最平$123萬入場 今日 今期推4屋苑共涉7,047伙擬63折售 最平$123萬入場 63 Pokfulam逾150個租盤 開放式$1.5萬起入場 今日 63 Pokfulam逾150個租盤 開放式$1.5萬起入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入