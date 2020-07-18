油塘油塘中心 裝修新淨

屋苑共有9座八層高的樓宇，涉及506個單位，一律為2房2廳間隔。在1980年9月23日至1981年9月1日分階段落成，是香港1982年修例前出售的居屋屋苑之一。油塘中心所有住宅單位已補地價，所以跟一般

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