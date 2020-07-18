油塘油塘中心 裝修新淨 置業家居 2020/07/18 分享： 屋苑共有9座八層高的樓宇，涉及506個單位，一律為2房2廳間隔。在1980年9月23日至1981年9月1日分階段落成，是香港1982年修例前出售的居屋屋苑之一。油塘中心所有住宅單位已補地價，所以跟一般 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 今日 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 屯門兆康苑 實用長廳 今日 屯門兆康苑 實用長廳 最新專欄文章 更多 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 今日 公居屋租金較相宜 受用家歡迎 屯門兆康苑 實用長廳 今日 屯門兆康苑 實用長廳 441伙租置回收戶最快年底推 料1.5折售 定價$14萬起 今日 441伙租置回收戶最快年底推 料1.5折售 定價$14萬起 今期推4屋苑共涉7,047伙擬63折售 最平$123萬入場 今日 今期推4屋苑共涉7,047伙擬63折售 最平$123萬入場 63 Pokfulam逾150個租盤 開放式$1.5萬起入場 今日 63 Pokfulam逾150個租盤 開放式$1.5萬起入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入